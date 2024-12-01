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Yemen'den İsrail'e füze atıldı sığınaklara kaçan İsrailliler arasında izdiham çıktı

Yemen'den İsrail'e füze atıldı sığınaklara kaçan İsrailliler arasında izdiham çıktı

Yemen'den İsrail'in orta kesimlerine doğru fırlatılan bir füzeden dolayı sığınaklara doğru kaçan İsrailliler arasında yaşanan izdihamda 4 kişi hafif şekilde yaralandı.

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İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Yemen'den atıldığı belirtilen füzenin düşürüldüğü belirtildi.

Uyarı sirenlerinin çalmasının ardından sığınaklara koşan bölge sakinleri arasında izdiham yaşandığı ve 4 İsraillinin hafif şekilde yaralandığı ifade edildi.

Füzenin ise ülke hava sahasına girmeden düşürüldüğü kaydedildi.

Yemen'den atıldığı belirtilen füzeye ilişkin Husilerden henüz bir açıklama yapılmadı.

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