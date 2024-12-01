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Şenol Güneş, hakem kararlarına tepki gösterdi

Şenol Güneş, hakem kararlarına tepki gösterdi

Trabzonspor, Süper Lig'in 14. haftasında karşılaştığı Alanyaspor'a 2-1 yenildi. Maçın ardından teknik direktör Şenol Güneş, hakem kararlarındaki standartsızlıktan yakındı.

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Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Alanyaspor'a 2-1 mağlup olan Trabzonspor'un teknik direktörü Şenol Güneş, karşılaşmayı değerlendirdi.

Mücadele hakkında "İlk yarıda ortada penaltı dışında olumsuz bir şey yok" diyen Şenol Güneş, "Oyun öyle bir hale geldi ki... Her şey bizim kontrolümüzde, gol de bulduk, arkasından pozisyonlar da bulduk. Hiç gereksiz bir pozisyonda penaltı. İlk yarıda ortada penaltı dışında olumsuz bir şey yok. İkinci yarıya daha iyi başlayacağımızı düşünürken, rakibin atak yaptığı 10-15 dakika var, golü de yedik. Ondan sonra oyunu dengeledik" şeklinde görüş belirtti.

"DİĞER MAÇLAR NEDEN 12-15 DAKİKA UZAMIYOR"

Hakem Burak Pakkan'ın tartışılan yönetimi sonrası ligde hakem kararlarındaki standartsızlığa da değinen Güneş, "Rakip 10 kişi kaldı ama ondan sonra oyun yok, bizimkiler panikle oynamaya başladı. Tedaviler, sakatlıklar, atılmayan fauller, taçlar. Eğer bu maçta 10 dakika veriyorsa, diğer maçlarda neden 12-15 dakika verilmiyor onu anlamıyorum. Pozisyonlarımız var ama telaşımız daha fazla pozisyona engel oldu. Oyunun akılcı tarafının dikkatini kaybedince rakip 3 puanı aldı. Böyle bir sonucu beklemiyorduk." ifadelerini kullandı

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