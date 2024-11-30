Başakşehir evinde Göztepe'yi farklı yendi

Trendyol Süper Lig'in 14. hafta karşılaşmasında Başakşehir evinde Göztepe'yi 4-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.Abone ol
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Başakşehir sahasında Göztepe'yi ağırladı. Ev sahibi ekip mücadeleyi ilk yarıda bulduğu 4 golle 4-1 kazandı.
Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri; 8. dakikada Davidson, 10 ve 43. dakikalarda Piatek, 37. dakikada ise Deniz Türüç kaydetti. Konuk ekibin tek golünü 61. dakikada Lima kendi kalesine yolladı.
BAŞAKŞEHİR 6 HAFTA SONRA KAZANDI
Başakşehir, bu galibiyetle birlikte ligde tam 6 hafta sonra galibiyet aldı.
Üç puanı hanesine yazdıran Başakşehir puanını 19'a çıkardı ve 7. sıraya yerleşti. 21 puanda kalan Göztepe ise 6. sırada yer alıyor.
Başakşehir gelecek hafta Hatayspor'u konuk edecek. Göztepe ise evinde Adana Demirspor'la karşıaşacak.
BAŞAKŞEHİR 4 - 1 GÖZTEPE
STAT: Başakşehir Fatih Terim
HAKEM: Çağdaş Altay
BAŞAKŞEHİR: Muhammed, Duarte, Ba, Opoku, Lima, Onur, Crespo, Kemen, Deniz, Davidson, Piatek
GÖZTEPE: Lis, Ogün, Taha, Heliton, Bokele, İsmail, Victor, Matsuki, Dennis, Juan, Romulo
GOLLER: 8' Davidson, 10' - 43' Piatek, 37' Deniz Türüç (Başakşehir) 61' Lima (kk)(Göztepe)