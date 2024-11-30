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Beşiktaş'ta ilk teknik direktör adayı Sergen Yalçın

Beşiktaş'ta ilk teknik direktör adayı Sergen Yalçın

Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'la yollar ayrılıyor. Siyah-beyazlılarda öne çıkan ilk adayın Sergen Yalçın olduğu belirtildi.

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Beşiktaş Kulübü'nde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Başkan Hasan Arat'ın istifa etmesinin ardından siyah-beyazlılarda bir ayrılık daha yaşanmak üzere.

İLK ADAY SERGEN YALÇIN

Beşiktaş'ta başkanlığa Hüseyin Yücel gelirken teknik direktör Giovanni van Bronckhorst için de karar verildi verildi.

TRT Spor'un haberine göre; siyah-beyazlıların, Bronckhorst'la yollarını ayıracağı ve ilk adayın Sergen Yalçın olduğu belirtildi.

SERGEN YALÇIN'IN BEŞİKTAŞ KARİYERİ

Beşiktaş'ın başına 29 Ocak 2020'de geçen Sergen Yalçın, 9 Aralık 2021'de görevinden ayrıldı.

Yalçın, siyah-beyazlılarda 79 maça çıkarken 45 galibiyet, 10 beraberlik ve 24 yenilgi elde etti.

Sergen Yalçın, Beşiktaş'ta Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşadı.

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