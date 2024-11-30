Mustafa Balbay fena saçmaladı! Devlet Bahçeli'nin kurduğu oyunu Özgür Özel neden anlamak istemiyor?

CHP Lideri Özgür Özel gazetecilere açıklamalar yaparken cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda “Adayı en katılımcı şekilde belirlemeyi düşünüyorum. Kimimize sorumluluk, kimimize fedakârlık düşüyor” dedi.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile DEM Parti'nin görüşmesine yönelik açıklamasına ilişkin olarak, "Devlet Bey her hafta pozisyonunu yenilemek, tahkim etmek, daha iyi anlatmak ve bu konuda yeni yeni şeyler söylemek suretiyle gündemi elde tutmaya çalışıyorlar. Cumhurbaşkanı'nın Anayasa ile ilgili meselesiyle Abdullah Öcalan'ın terör bitsin çağrısını aynı paragrafta anmak bir siyasi hesap olduğunu gösteriyor. CHP'nin milleti de memnun edecek, devletin de çıkarlarını koruyacak bir planı var. O da Meclis üzerinden yürümektir. AK Parti ve MHP'nin planının parçası olmayız" ifadesini kullandı.

Öte yandan Gazeteci Mustafa Balbay, PKK’nin “Bölgede federatif bir yapı oluşturulması ve yerel parlamentonun kurulmasını” talep ettiğini, iktidarın da bunları kabul edilemez bulduğunu yazdı. Hepsini ve daha fazlasını Hadi Özışık Hadi Başlayalım'da değerlendirdi.