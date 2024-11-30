BIST 9.652
DOLAR 34,69
EURO 36,75
ALTIN 2.961,83
HABER /  MEDYA

Mustafa Balbay fena saçmaladı! Devlet Bahçeli'nin kurduğu oyunu Özgür Özel neden anlamak istemiyor?

CHP Lideri Özgür Özel gazetecilere açıklamalar yaparken cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda “Adayı en katılımcı şekilde belirlemeyi düşünüyorum. Kimimize sorumluluk, kimimize fedakârlık düşüyor” dedi.

Abone ol

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile DEM Parti'nin görüşmesine yönelik açıklamasına ilişkin olarak, "Devlet Bey her hafta pozisyonunu yenilemek, tahkim etmek, daha iyi anlatmak ve bu konuda yeni yeni şeyler söylemek suretiyle gündemi elde tutmaya çalışıyorlar. Cumhurbaşkanı'nın Anayasa ile ilgili meselesiyle Abdullah Öcalan'ın terör bitsin çağrısını aynı paragrafta anmak bir siyasi hesap olduğunu gösteriyor. CHP'nin milleti de memnun edecek, devletin de çıkarlarını koruyacak bir planı var. O da Meclis üzerinden yürümektir. AK Parti ve MHP'nin planının parçası olmayız" ifadesini kullandı.

Öte yandan Gazeteci Mustafa Balbay, PKK’nin “Bölgede federatif bir yapı oluşturulması ve yerel parlamentonun kurulmasını” talep ettiğini, iktidarın da bunları kabul edilemez bulduğunu yazdı. Hepsini ve daha fazlasını Hadi Özışık Hadi Başlayalım'da değerlendirdi.

Videonun tamamını izlemek için tıklayın

ÖNCEKİ HABERLER
Suriye rejim güçleri, Halep Uluslararası Havalimanı dahil bazı stratejik yerleri PKK/YPG'ye bırakıp çekildi
Suriye rejim güçleri, Halep Uluslararası Havalimanı dahil bazı stratejik yerleri PKK/YPG'ye bırakıp çekildi
Özgür Özel'den haddi aşan tehdit! Ülkenin savcısı Akın Gürlek'i neden hedef tahtasına koydular?
Özgür Özel'den haddi aşan tehdit! Ülkenin savcısı Akın Gürlek'i neden hedef tahtasına koydular?
TRT World Forum’da Tarihi Çağrı: “Gazze’nin Sessizliği Dünyayı Sağır Ediyor!”
TRT World Forum’da Tarihi Çağrı: “Gazze’nin Sessizliği Dünyayı Sağır Ediyor!”
Bakan Hakan Fidan'dan Halep açıklaması: Türkiye çatışmalara müdahil olacak mı?
Bakan Hakan Fidan'dan Halep açıklaması: Türkiye çatışmalara müdahil olacak mı?
Meteorolojiden "azot dioksit gazı" açıklaması
Meteorolojiden "azot dioksit gazı" açıklaması
Geçmişi aynada bırakın: Modern yüz germe teknikleri, yüz germe operasyonlarında en yeni yöntemler
Geçmişi aynada bırakın: Modern yüz germe teknikleri, yüz germe operasyonlarında en yeni yöntemler
Zorunlu trafik sigortasının araç satışından 15 gün sonra devam etmesi uygulaması sona eriyor
Zorunlu trafik sigortasının araç satışından 15 gün sonra devam etmesi uygulaması sona eriyor
Almanya eski Başbakanı Merkel yazdı: İki Türk beni çok mutlu etti
Almanya eski Başbakanı Merkel yazdı: İki Türk beni çok mutlu etti
Wanda Nara boşanma davası açmıştı: Mauro Icardi mahkemeye çıktı
Wanda Nara boşanma davası açmıştı: Mauro Icardi mahkemeye çıktı
Tunceli Belediye Eşbaşkanı Birsen Orhan gözaltına alındı
Tunceli Belediye Eşbaşkanı Birsen Orhan gözaltına alındı
Adana'da polis ekiplerinden depoya baskın! İşte ele geçirilenler
Adana'da polis ekiplerinden depoya baskın! İşte ele geçirilenler
Tüketicilere ödemelerinde finansal kuruluşları kullanma zorunluluğunda tutar 30 bin liraya çıkarıldı
Tüketicilere ödemelerinde finansal kuruluşları kullanma zorunluluğunda tutar 30 bin liraya çıkarıldı