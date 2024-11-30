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Özgür Özel'den haddi aşan tehdit! Ülkenin savcısı Akın Gürlek'i neden hedef tahtasına koydular?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "silahlı terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak" suçundan tutuklanmasının ardından Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Özer'i cezaevinde ziyaret etti. Özel'e bugün Savcı Akın Gürlek hakkında kullandığı ifadelerden dolayı başlatılan soruşturma da soruldu.

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Soruşturma hakkında konuşan Özel, "Yalnızlık kötü, bazen aynalarla konuşmaya başlarsınız. Bu hiç hayra alamet değildir. Akın Gürlek'e karşı kullandığım ifadelerden dolayı hakkımda kamu davası açılmış. Allah selamet versin kendisine. Yine maalesef bu aynayla konuşma hali sağlıklı olmadığı için bana kendisine göreviyle ilgili hakaret ettiğimi söylüyor. Akın Gürlek'e şunu sorarlar, sen mahkeme mahkeme gezip özel olarak seçilmiş ve siyaseten cezalandırılması gereken kişileri adalet giyotini olmak senin görevin mi? Öyle aynayla konuşan başsavcıdan bize de kendisine de faydası yok." dedi. Hepsini ve daha fazlasını Hadi Özışık Hadi Başlayalım'da değerlendirdi.

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