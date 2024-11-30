Almanya eski Başbakanı Merkel yazdı: İki Türk beni çok mutlu etti

Almanya eski Başbakanı Angela Merkel, ‘Özgürlük’ adlı anı kitabında, Türk kökenli iki insanın kendisini çok mutlu ettiğini yazdı.

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Almanya’yı 2005 -2021 arası yöneten eski Başbakan Angela Merkel, ‘Özgürlük’ adlı 736 sayfalık kitabında Türk işi mercimek çorbasını çok sevdiğini yazdı. Merkel, “Öğle yemeklerini başbakanlıkta çalışma arkadaşlarımla birlikte hazırlardım. Uzun uçuşlar ya da gece toplantılarının ardından tavuk, patates ve mercimek çorbası çok iyi gelirdi” dedi.

"Ayı eti güzeldi"

Merkel kitabında "2006'da Sibirya'nın Tomsk kentine uçtuk. Ekonomi kurmayları vardı. Putin'le akşam yemeğindeydik. Putin almanca konuştu. Almancası, benim Rusça'mdan iyiydi. Yemekte klasik biftek ile boz ayı eti arasında tercih yapmam gerekti. Ayı etini denemeye karar verdim. Tadı çok güzel, güçlüydü, av hayvanına benziyordu. Özel bir şeydi" diye yazdı.

Türkiye'ye füze konusu

2007’de Soçi’de Putin’in kendilerini beklettiğini belirten Merkel, "Başkan Bush da zirvedeydi. Putin ABD’ye, Polonya veya Çekya’ya füze savunma sistemi koymak yerine Rusya ile çalışılmasını istedi. Füzelerin Azerbaycan, Türkiye, Irak’a yahut denize yerleştirilebileceğini söyledi. Obama gelince Polonya’ya konuşlandırdı” ifadesini kullandı.

Putin bir kasa bira içmiş

2015’te Almanya’daki G-8 zirvesini de anlatan Merkel, burada da Putin’in kendisini yine 45 dakika beklettiğini belirtti. Putin’e “Neler oluyor?” diye sorunca, “Sizin biralarınız yüzünden oldu” cevabını aldığını belirten Merkel, Putin’in zirveden bir gün önce odasına gönderilen bir kasa Alman birasını içtiğini söyledi.

"İki Türk beni çok mutlu etti"

Merkel, Türk kökenli Alman bilim insanları Uğur Şahin ve Özlem Türeci’nin BioNTech Covid aşısını geliştirmesinden duyduğu mutluluğu da yazdı. Onlara teşekkür eden Merkel, "Bu aşı ülkemize güneş gibi doğdu. Birkaç ayda AB halklarının yüzde 70’inden fazlası aşılandı. Ben de risk grubundaydım. Onlara minnettarım" diye yazdı.

Kaynak: Sözcü