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Koç Holding'den Yapı Kredi açıklaması

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Koç Holding'den Yapı Kredi açıklaması

Koç Holding, şirketin Yapı ve Kredi Bankası AŞ'de sahip olduğu payların satışına yönelik olarak QNB Grubu ile görüşme yapıldığına dair iddiaların söz konusu olmadığını belirtti.

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Koç Holding tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, son dönemde sosyal medyada çıkan asılsız yorum ve söylentileri takiben, medya platformlarında şirketin bağlı ortaklığı Yapı ve Kredi Bankası AŞ'de sahip olduğu payların satışına yönelik olarak QNB Grubu ile görüşmeler yapıldığına veya görüşmelerde son aşamaya gelindiğine dair iddialara yer verildiğinin görüldüğü aktarıldı.

Daha önce de belirtildiği üzere holding şirketi olarak portföyündeki tüm şirketler ile ilgili gündeme gelebilecek alternatiflerin değerlendirilmesine yönelik çalışmalar ve görüşmelerin faaliyet konusu gereği her zaman yapılabilmekte olduğu belirtilen açıklamada ancak iddialarda belirtilen nitelikte bir görüşmenin söz konusu olmadığı vurgulandı.

Açıklamada, "Diğer taraftan, 13 Haziran 2024 tarihli açıklamamızda da belirtildiği üzere, özellikle sosyal medya hesapları üzerinden şirketimiz ve Koç Topluluğu ile ilgili olarak çıkan yalan, yanlış, mesnetsiz açıklama ve yorumlara itibar edilmemesini şirketimiz ve Koç Topluluğu şirketleri hakkında en doğru bilgilere Şirketimiz tarafından KAP ve kurumsal internet sitemizde yapılan açıklamalardan ulaşılabileceğini bu vesileyle bir kez daha önemle hatırlatırız." denildi.​​​​​​​

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