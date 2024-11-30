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Resmi Gazete'de yayımlandı! Yetkisiz çakar ve tepe lambası kullananlara 96 bin lira ceza

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Resmi Gazete'de yayımlandı! Yetkisiz çakar ve tepe lambası kullananlara 96 bin lira ceza

 İç güvenlik alanında düzenlemeler içeren Dahiliye Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı.

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TBMM Genel Kurulunda 21 Kasım'da kabul edilen kanuna göre, birinci sınıf mülki idare amirlerinin tespiti amacıyla gerçekleştirilecek inceleme ve değerlendirmeler, her yıl en fazla 2 defa İçişleri Bakanlığı tarafından yapılacak.

Polis Bakım ve Yardım Sandığının Emniyet Teşkilatı mensubu olan üyelerine veya ölümleri halinde mirasçılarına emeklilik yardımı, maluliyet yardımı ve ölüm yardımı; emekli olan üyelerine ise katılım payı kar payı ve ölüm yardımı yapılacak.

Üçüncü kez silahı çalınan veya silahını üçüncü kez kaybedenlerin silah vesikası geri alınacak ve bu kişilere fiil tarihinden itibaren 5 yıl geçmedikçe silah bulundurma ve taşıma izni verilmeyecek.

Gaziler ile ana, baba, eş ve çocuklarına intikal eden veya intikal eden yoksa edinecekleri silah ruhsatları için süre kaydı aranmayacak.

Ateşli silahların namlu, sürgü, gövde, çerçeve, silindir, mekanizma başı, çıkarıcı, tırnak, ateşleme iğnesi gibi parçalarını ülkeye sokanlara, satanlara 5 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası verilecek.

Ruhsatsız silah taşıyan, satın alan

Ruhsatsız silah taşıyan, satın alan ve bulunduranlara verilen hapis cezasının 1 yıl olan alt sınırı 2 yıla, 3 yıl olan üst sınırı da 4 yıla çıkarılacak.

Yetkisiz çakar ve tepe lambası kullananlara  ceza 

Yetkisiz çakar ve tepe lambası kullananlara 96 bin lira ceza verilecek, sürücü belgeleri 30 gün süreyle geri alınacak ve araç aynı süreyle trafikten menedilecek.

Türkiye Noterler Birliğince tutulan araç sicil ve tescil sistemi verileri Jandarma Genel Komutanlığıyla da anlık paylaşılacak.

En az bir yıldan beri faaliyette bulunan dernekler lokal açabilecek; federasyon ve konfederasyonlarda bu şart aranmayacak.

Çarşı ve mahalle bekçisi durdurduğu kişi üzerinde veya aracında silah bulunduğu hususunda yeterli şüphenin varlığı halinde, zarar verilmesini önlemek amacıyla kişiyi yoklama suretiyle elle dıştan; araçların ise dışarıdan bakıldığında içerisi görünen bölümlerini kontrol edebilecek.

Emniyet Genel Müdürlüğü personelinden görevini üstün başarıyla yerine getirenlere İçişleri Bakanı tarafından "Emniyet Üstün Cesaret ve Feragat Madalyası", "Emniyet Şeref Madalyası", "Emniyet Üstün Hizmet Madalyası" verilebilecek.

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