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Antalyaspor açılış maçında Sivasspor’u devirdi

Antalyaspor açılış maçında Sivasspor’u devirdi

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Onvo Antalyaspor, Net Global Sivasspor'u 2-1 mağlup etti.

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Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Onvo Antalyaspor ile Net Global Sivasspor arasında oynanan karşılaşma, ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

66. dakikada Antalyaspor öne geçti. Kaluzinski'nin kullandığı köşe vuruşuna hareketlenen Veysel Sarı'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kalecinin sağından ağlarla buluştu: 2-1.

69. dakikada orta sahadan atılan uzun pasla defansın arkasına sarkan Van de Streek'in sert vuruşunda, kaleci Ali Şaşal Vural topu iki hamlede kontrol etti.

87. dakikada Van de Streek'in pasıyla ceza sahasına giren Gaich'in rakibini çalımladıktan sonra yerden vuruşunda, top kaleci Ali Şaşal Vural'da kaldı.

Karşılaşma Antalyaspor'un 2-1 üstünlüğü ile tamamlandı.

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