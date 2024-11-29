Gürcistan Başbakanı Kobakhidze'den AB'ye: Şantaja son verin

Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze, Avrupalı siyasetçilerin Avrupa Birliği'ne katılım müzakerelerini başlatması için ülkesine şantaj yapmaya başladığını belirtti.

Abone ol

Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze, başkent Tiflis'teki Başbakanlık binasında düzenlediği basın toplantısında, ülkesinde yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi. Dün akşam, Gürcistan’ın AB ile katılım müzakerelerinin 2028 yılına kadar askıya alındığını duyurduklarını hatırlatan Kobakhidze, bu karara karşı başkentte muhalefetin düzenlediği eylemleri de gündeme getirdi.

Başbakan, bu kararın Gürcistan’ın AB ile entegrasyon sürecini tamamen durdurduğu anlamına gelmediğini vurgulayarak, 2030 yılına kadar Gürcistan’ın AB'ye tam üyeliği için çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti. Kobakhidze, AB’nin Gürcistan Büyükelçisi Pawel Herczynski'yi, ülkesinin Avrupa entegrasyonunu durdurduğuna dair yanlış bilgi vermekle suçladı ve bu açıklamanın yanıltıcı olduğunu belirtti.

"AVRUPA BİRLİĞİ, ŞANTAJLARA SON VERMELİ"

Kobakhidze, Herczynski'nin seçim dönemi öncesinde "radikal" muhalefete açık destek verdiğini, bununla birlikte diplomatik yollarla karşılık vermek zorunda kalabileceklerini de dile getirdi. Avrupa'dan bazı yetkililerin, Gürcistan'a AB müzakerelerinin başlatılması için şantaj yaptığını öne süren Başbakan, bu sebeple müzakerelerin 2028 yılına kadar gündeme gelmemesi yönünde bir karar aldıklarını söyledi.

Özellikle Ukrayna’daki savaşın ardından, Avrupa siyasetçilerinin Gürcistan’a AB müzakereleri için baskı uyguladığını savunan Kobakhidze, "Tüm bu şantajlara son verilmesini talep ediyoruz. Eğer müzakereleri başlatmak istiyorlarsa, bunu resmi olarak masaya koysunlar, ben de hemen imzalarım" dedi.

Son olarak, Tiflis’teki gösterilerde yaşanan şiddet olaylarına değinen Kobakhidze, 32 polisin yaralandığını ve eylemlerde organize bir şiddet eğiliminin olduğuna dikkat çekerek, "Bu eylemler önceden planlanmış ve şiddet yanlısı gruplar tarafından gerçekleştirilen saldırılardı" şeklinde konuştu.

GÖSTERİLERE NEDEN OLAN KARAR

Başbakan İrakli Kobakhidze, 28 Kasım’da yaptığı açıklamada, bazı Avrupalı siyasetçilerin Gürcistan’ın iç işlerine müdahale ettiğini ve Avrupa Birliği (AB) fonlarıyla ülkesine baskı yaparak şantajda bulunduğunu belirtti. Kobakhidze, tüm bu gelişmeleri göz önünde bulundurarak, AB ile müzakerelerin 2028 yılı sonuna kadar gündeme gelmeyeceği kararını aldıklarını ifade etti.

Avrupa Parlamentosu, 26 Ekim’de gerçekleşen Gürcistan parlamento seçimlerinde "ciddi usulsüzlükler" yaşandığını belirterek, seçimlerin uluslararası denetim altında bir yıl içinde yeniden yapılmasını talep etti.

Başbakan Kobakhidze’nin bu açıklamalarının ardından, muhalefet dün gece Tiflis’te protestolar düzenlemeye başladı. Gece geç saatlerde parlamento binasını kuşatmaya çalışan göstericilerle polis arasında çatışma çıktı. Güvenlik güçleri, göstericilere tazyikli su ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Gürcistan İçişleri Bakanlığı, gösterilerde 32 polisin yaralandığını ve 43 göstericinin gözaltına alındığını duyurdu.

Mart 2022’de AB üyeliği için başvuran Gürcistan, Aralık 2023’te aday ülke statüsünü almıştı. Ancak, ülke içinde tartışmalara yol açan "yabancı etkinin şeffaflığı" yasasının yürürlüğe girmesiyle birlikte, AB’ye katılım süreci temmuz ayında askıya alınmıştı.