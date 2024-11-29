Ukrayna'da bir milyon insan elektriksiz kaldı

Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'nın Rus topraklarına yönelik ABD'nin ATACMS füzeleriyle yaptığı saldırıya yanıt olarak saldırdığını söyledi. Rusya'nın gelecekteki hedeflerinin Kiev'deki "karar alma merkezlerini" içerebileceğini söyledi.

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın parçalı mühimmat içeren seyir füzeleri kullandığını söyleyerek, Rusya'yı "alçakça bir tırmanış" yapmakla suçladı.

'ZAMAN UKRAYNA'YI GÜÇLENDİRME ZAMANI'

Zelenskiy, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile gece yarısı yaptığı video konferansta İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz da dahil olmak üzere Batılı liderlerle, 'Rusya'nın durumu daha da dayanılmaz hale getirme ve savaşı uzatma çabalarına' bir yanıt oluşturmak için görüştüğünü söyledi. Sözlerine 'Şimdi pozisyonlarımızı, Ukrayna'nın ve ortaklarımızın pozisyonunu güçlendirme zamanıdır' ifadekerini ekledi.

'UTANMAZCA SALDIRI DESTEĞİN ACİLİYETİNİ HATIRLATTI'

ABD Başkanı Joe Biden, Rus saldırısını "utanmazca" olarak niteledi ve yaptığı açıklamada, bunun "Ukrayna halkına Rus saldırganlığına karşı savunmalarında destek vermenin aciliyeti ve önemini bir kez daha hatırlattığını" söyledi.

RUSYA İKİYÜZE YAKIN DRONE VE FÜZE ATEŞLEDİ

Ukrayna hava kuvvetleri, Rusya'nın Perşembe günkü saldırıda 91 füze ve 97 drone kullandığını söyledi. Bunlardan 12'sinin hedeflerini vurduğunu, bunların çoğunun enerji ve yakıt tesisleri olduğunu söyledi.

Hava kuvvetleri bir açıklamada, "Düşman çok sayıda füze ve insansız hava aracı kullanıyor. Bunların belirli bölgelerdeki yoğun kullanımı, (hava savunma) kapsamının sayısını sıklıkla aşıyor" dedi.

Ukrayna İçişleri Bakanlığı, dokuz bölgede altyapı tesislerinin hasar gördüğünü bildirdi.

UKRAYNA'NIN ENERJİSİNE SALDIRI

Saldırı, sıcaklıkların sıfırın altında seyrettiği kış aylarında uzun süreli elektrik kesintileri yaşanacağı endişelerini artırdı.

Yetkililer, bunun Mart ayından bu yana enerji sistemine yapılan 11. büyük saldırı olduğunu söyledi. Rusya, savaş sırasında Ukrayna'nın kullanılabilir üretim kapasitesinin yaklaşık yarısını devre dışı bıraktı, dağıtım sistemine zarar verdi ve yetkilileri uzun süreli elektrik kesintileri uygulamaya zorladı.

ELEKTRONİK SAVAŞ

Hava kuvvetleri, 79 füzeyi düşürdüğünü ve 35 insansız hava aracını düşürdüğünü, 62 insansız hava aracının ise "kaybolduğunu", yani bunların büyük ihtimalle elektronik savaş nedeniyle bozulduğunu belirtti.

ALINAN ÖNLEMLER

Enerji sektöründen bir kaynak, Ukrayna'nın saldırıdan önce tüm nükleer güç ünitelerini korumak için şebekeden ayırdığını söyledi. Ukrayna elektriğinin yarısından fazlasını nükleer santrallerden alıyor.

Ukrayna'nın devlet elektrik şebekesi operatörü saldırıların yol açtığı hasar nedeniyle ülke genelinde derin elektrik kesintileri yapılacağını duyurarak, bazı tüketiciler için en az 12 saat elektriksiz kalacağı uyarısında bulundu.

Yetkililer, başkent Kiev'i hedef alan tüm füze ve insansız hava araçlarının düşürüldüğünü söyledi.

BİR MİLYON İNSAN ELEKTRİKSİZ KALDI

Batı Ukrayna'da Lviv bölge valisi Maksym Kozytskyi, Perşembe günü Rus grevlerinin yaklaşık 523.000 kişinin elektriğini kestiğini söyledi. Ayrıca, valilerinin söylediğine göre Volyn ve Rivne bölgelerinde yaklaşık 500.000 kişinin elektriği kesildi ve Khmelnytskyi ve Jitomir bölgelerinde kesinti yaşandı.

KRİTİK TESİSLERE ACİL MÜDAHALE

Devlet petrol ve gaz şirketi sabah saatlerinde düzenlenen hava saldırılarında tesislerin hedef alındığını duyurdu.

Ukrayna genelindeki yetkililer, hastanelere, okullara ve diğer kritik tesislere sert kış koşullarında acil ısı ve su temini sağlamak için jeneratörleri çalıştırdıklarını söyledi.

KAYNAK: HABER7