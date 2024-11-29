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Galatasaray eski oyuncusu için faiziyle ceza ödedi

Galatasaray eski oyuncusu için faiziyle ceza ödedi

Galatasaray'ın Derrick Köhn'ün transferi nedeniyle Alman kulübü Hannover 96 ile FIFA'lık olacağı konuşuluyordu. Konuyla ilgili Alman basınında yer alan haberde, sarı kırmızılıların FIFA tehdidi nedeniyle geri adım attığı ileri sürüldü.

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Galatasaray, geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde Hannover 96'dan Derrick Köhn'ü kadrosuna katmıştı.

Sarı-kırmızılı takım, bu sezonun başında ise beklentileri karşılayamadığı gerekçesi ile Köhn'ü Alman ekibi Werder Bremen'e kiralık olarak göndermişti.

Galatasaray'a 3 milyon 350 bin Euro karşılığında transfer edilen Köhn'ün bonservisinin 1.5 milyon Euro'luk kısmını ödeyen sarı kırmızılılar, kalan parayı geciktirince Alman takımı soluğu FIFA'da almıştı.

TRANSFER YASAĞI TEHDİDİ NEDENİYLE BORCU FAİZİYLE ÖDEDİ

Bu konuyla ilgili Alman basınında dikkat çeken bir gelişme okurlara aktarıldı.

Hannover'in yerel gazetesi Neue Presse'nin haberine göre; FIFA baskısı ve transfer yasağı tehdidi nedeniyle geri adım atan Galatasaray, Hannover'e borcun tamamını ödedi.

"Galatasaray, Hannover 96'ya parayı faiz ve cezasıyla ödedi" başlığıyla verilen haberde, birkaç ay süren gecikmenin ardından Hannover'in Alman sol bekin transferinden kalan 2.5 milyon Euro'luk parayı faiziyle beraber aldığı aktarıldı.

Haberde Galatasaray'ın bu ödeme ile olası bir transfer yasağının önüne geçtiği ifade edildi.

Galatasaray ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki sol bek, kiralık olarak forma giydiği Werder Bremen'de 10 maça çıkarken 1 kez de gol attı.

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