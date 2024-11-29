Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan konuşmasını kesen provokatöre: Siyonistlerin dili ağzı olma

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT World Forum'da İsrail'e eleştirirken konuşmasını kesen provokatöre "Yavrum, burada siyonistlerin dili, ağzı olma. Dünyadaki siyonistler Tayyip Erdoğan'ın nerede durduğunu çok iyi biliyor" diye yanıt verdi. Erdoğan'ın sözleri salonda alkışlarla karşılandı.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen TRT World Forum'da konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'e atıfta bulunurken salonda bulunan bir provokatör, "Siyonistler faaliyetlerini denizlerimizde ve limanlarımızda sürdürürken...Gemiler Gazze'ye bomba taşıyor" diyerek konuşmasını kesti. Erdoğan'ın "Dünyadaki siyonistler Tayyip Erdoğan'ın nerede durduğunu çok iyi biliyor" yanıtı salonda büyük alkış aldı.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

TRT World Forum'un kıymetli katılımcıları, saygıdeğer misafirler sizleri en kalbi duygularımla saygıyla selamlıyorum. Güzel İstanbul'umuza hoş geldiniz. Kendi alanında marka haline gelen TRT World Forum'un bu yıl 8'ncisi düzenleniyor.

Burada bir gerçeği ifade etmek istiyorum TRT sorumlu, insan ve değer odaklı yayınlarıyla Türkiye'nin yüz akı kurumlarından biridir.

Karşılıklı saygıya dayalı ne kadar çok konuşup tartışırken çözümlere de o kadar yaklaşabiliriz. Forum kapsamında dünyamızı tehdit eden meseleler masaya yatırılacak, atılması gereken adımlar değerlendirilecek. Toplantının şimdiden hayırlara vesile olmasını diliyorum.

İnsani krizler mevcut dünya sisteminin kırılganlığını ortaya sermektedir. Hep söylediğim gibi her kriz aynı zamanda bir imkandır. Her kriz yeni bir dönemin muştusu olma potansiyeline ziyadesiyle sahiptir.

"BM reform edilmeli"

Bu BM'ye devam edebilir miyiz? Hayır. BM reform edilmeli. Dünya 5 daimi üyenin eline diline bırakılamaz. Süratle değişim gerekiyor. 5 daimi üye olmaz. Bu şekilde yönetilemez. Dünya değişti, değişiyor. Öyleyse bu değişime yönelik ciddi bir değişim şart. Kabullenmezler biliyorum.

"Yavrum, burada siyonistlerin dili, ağzı olma"

Gazze krizinde ne insanlık ne sistem başarılı imtihan verememiştir. (Salondaki bir kişinin provokasyon dolu sözlerine Erdoğan cevap verdi) Yavrum, burada siyonistlerin dili, ağzı olma. Siyonistlerin dili ağzı gözü olmak suretiyle burayı provoke etmeye ne kadar çalışırsanız çalışın netice alamazsınız. Dünyadaki Siyonistler Tayyip Erdoğan’ın nerede durduğunu çok iyi biliyorlar. Ama siz hala anlayamamışsınız.

"Gazze'deki mezalime sesimizi yükseltiyoruz"

İsrail hükümetinin bölgedeki yaşayan herkesi tehlikeye atan saldırganlığı karşısında bundan bize ne diyebilir miyiz? Bu savaş niye? Eğer bugün harekete geçmezsek ne zaman geçeceğiz. Gazzeli, Lübnanlıların acısı hepimizin acısıdır. Zalimin yanında duran zulmüne de ortak olur. Türkiye olarak devleti ve milleti ile Gazze'deki mezalime sesimizi yükseltiyoruz.

"Bu cinnet halinin artık son bulmasını arzu ediyoruz"

Holokost utancı sebebiyle yol verilen bu insanlık faciasının sonu çıkmaz sokaktır, felakettir. Türkiye ne yapıyorsa barış için yapmaktadır. Bizim hiçbir ülkeye millete kategorik olarak düşmanlığımız yok. Sırf farklı bir kültürden kökenden diye kimseye öfke duymuyoruz. İspanya'da kovulan 500 bini alşkın Musevi'ye kapısını açan bu millettir. Bizim zihin dünyamızda ne mazluma kimlik sorulur ne zalimin inancına bakılır. Bu cinnet halinin artık son bulmasını arzu ediyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, programda kendisine tespih hediye eden çocuklarla sohbet etti.

"Gazze'de sürdürülebilir ateşkes tesis edilmeli"

Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) Netanyahu ve Gallant hakkında çıkardığı yakalama kararını çok önemli buluyoruz. İsrail ile Lübnan arasında ateşkesin kalıcı olmasını temenni ediyoruz. Daha fazla masum kanı dökülmeden Gazze'de de sürdürülebilir ateşkes bir an önce tesis edilmelidir.

Dizilere eleştiri

Tamamen izlenme kaygısıyla çekilen diziler, ne kültürümüze ne değerlerimizin yaşatılmasına hiçbir fayda sağlamıyor. Şiddetin meşrulaştırdığını görüyoruz. İstisnai örnekler üzerinden tüm aile yapımız hedefe konulmakta, toplumun temel direği olan aile adeta kötülüklerin kaynağı olarak yansıtılmaktadır. İktidar partisi olarak LGBT denilen aile düşmanlığı denilen yapıya karşıyız. Açık söylemek gerekirse son dönemde milletimizin sinir uçlarıyla oynanıyor. Sadece para kazanma hırsıyla da izah edilemez. Bir sosyal mühendislik projesi uygulanıyor. 28 Şubat'a giden yolların nasıl döşendiğini biliyoruz.