BIST 9.684
DOLAR 34,69
EURO 36,66
ALTIN 2.964,97
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Muğla'da kamyonetin istinat duvarına çarptığı kazada 2 çocuk öldü, 1 kişi yaralandı

Muğla'da kamyonetin istinat duvarına çarptığı kazada 2 çocuk öldü, 1 kişi yaralandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde kamyonetin yol kenarındaki istinat duvarına çarpması sonucu 2 çocuk öldü, 1 kişi yaralandı.

Abone ol

Muğla-Marmaris kara yolu Taşhan mevkisinde Marmaris istikametinde seyreden Hasan Kırcaali (35) yönetimindeki 35 HC 0807 plakalı kamyonet, yolun sağındaki istinat duvarına çarptı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü Hasan (35), Miray (10) ve Cesur Kırcaali (7), Marmaris Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ağır yaralı Miray ve Cesur, Marmaris Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Narin Güran'ın taşındığı araç incelendi! Delil toplama görüntüsü dava dosyasında
Foto Galeri Narin Güran'ın taşındığı araç incelendi! Delil toplama görüntüsü dava dosyasında Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul'da sahte içkiden ölenlerin sayısı yükseldi
İstanbul'da sahte içkiden ölenlerin sayısı yükseldi
Kur Korumalı Mevduat bakiyesi yaklaşık 42 milyar 440 milyon dolara geriledi
Kur Korumalı Mevduat bakiyesi yaklaşık 42 milyar 440 milyon dolara geriledi
BM'de ilk: Türk üye başkan yardımcısı seçildi
BM'de ilk: Türk üye başkan yardımcısı seçildi
İznik'te en eski İsa'yı tutan Meryem freski ortaya çıkarıldı
İznik'te en eski İsa'yı tutan Meryem freski ortaya çıkarıldı
Iğdır'da barakada yaşayan vatandaşa konteyner ev verildi
Iğdır'da barakada yaşayan vatandaşa konteyner ev verildi
Hasan Arat, Beşiktaş Kulübü Başkanlığından istifa etti!
Hasan Arat, Beşiktaş Kulübü Başkanlığından istifa etti!
Ömer Çelik'ten Filistin mesajı
Ömer Çelik'ten Filistin mesajı
Tahran - İstanbul seferinde korku dolu anlar: Saldırgan bağlandı!
Tahran - İstanbul seferinde korku dolu anlar: Saldırgan bağlandı!
Cuma hutbesinde kumar uyarısı
Cuma hutbesinde kumar uyarısı
Meteoroloji uyardı, yarına dikkat! Maskelerinizi hazırlayın, kokudan durulmayacak
Meteoroloji uyardı, yarına dikkat! Maskelerinizi hazırlayın, kokudan durulmayacak
Osman Yalçın'ın avukat akrabası gözaltına alındı
Osman Yalçın'ın avukat akrabası gözaltına alındı
Suriye'de üniversite yurduna saldırı: 4 öğrenci öldü
Suriye'de üniversite yurduna saldırı: 4 öğrenci öldü