Suriye'de üniversite yurduna saldırı: 4 öğrenci öldü

Suriye'de Beşşar Esed rejimi güçlerinin, kontrolündeki Halep il merkezinde yer alan Halep Üniversitesinin yurduna düzenlediği roket saldırısında 4 öğrenci hayatını kaybetti, 2 öğrenci yaralandı.

Abone ol

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Esed rejimi güçleri öğle saatlerinde Halep Üniversitesine ait bir yurda roket saldırısı düzenledi.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 4 öğrenci yaşamını yitirdi, 2 öğrenci yaralandı. Sabah saatlerinden bu yana Halep'in dış mahallerinde çatışmalar sürerken, Halep Üniversitesi öğrencileri ise yurtlarından ayrılarak otobüs terminaline akın etti.

Terminalde araç bulunmaması sebebiyle birçok öğrenci kendi imkanlarıyla evlerine gitmenin yolunu arıyor.

Rejimden ise saldırıya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Halep'in batı kırsalında 27 Kasım'da Esed rejimi güçleri ile rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışmalar başlamıştı.

Öte yandan 3 gündür devam eden çatışmalarda silahlı gruplar, Halep ve İdlib illerinde toplam 70 yerleşim yeri ve noktayı ele geçirdi.