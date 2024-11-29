Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'dan gümrükten geri dönen ürünlere ilişkin açıklama

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, gümrükten geri dönen ürünlere ilişkin, "Gerekçesi ne olursa olsun geri dönen hiçbir ürünün biz içeride satışına izin vermiyoruz, imha ediyoruz. Standartlarda, analizlerde tam uyum halinde olduğumuz Avrupa Birliği’nin tüketmediği herhangi bir şeyin Türkiye’de tüketilmesine izin vermiyoruz." dedi.

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Yumaklı, Turkuvaz Medya tarafından düzenlenen "4. Türkiye Tarım Zirvesi"ndeki konuşmasında Türkiye'nin, birçok farklı bölgesinde çok çeşitli ürünler üretebilen eşsiz bir ülke olduğunu dile getirerek, yeterlilik konusunda çalışma yapmaya devam ettiklerini söyledi.

Konuşmasında "Türkiye'de tarım bitti." iddialarına yanıt veren Yumaklı, şunları kaydetti:

"Türkiye hem bugünkü mevcut haliyle, toprak, iklim yapısıyla, tarımsal üretime elverişli haliyle içerideki ihtiyaçları büyük oranda karşılayan ve ihtiyacının üzerindekileri de ihraç edebilen bir ülke. Bunu yeterli görecek miyiz? Elbette görmeyeceğiz. Yeterliliklerimizi artırmak için birçok yapısal değişimi 2024 itibarıyla hayata geçirdik. 'Tarım bitti, Türkiye olarak hiçbir şey yapamıyoruz' diyenlere birkaç rakamla cevap verelim; Türkiye 2023 yılını 139 milyon tonluk bitkisel üretimle kapattı, bu rakam Cumhuriyet tarihinin rekoru. Bu rakamlar tarım bitti diyenlere gereken cevaptır. Önemli olan sürdürülebilirliği sağlamak. İhtiyacımız olanlarda yeterlilik oranlarımızı artıracak yapısal dönüşümleri yapmak için çalışıyoruz."

"Geri dönen ürün oranı maksimum binde 1 ile binde 2 arasında"

İhraç edilen ürünlerin gümrükten geri dönmesine ilişkin iddialara da yanıt veren Yumaklı, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Hepimiz için bu önemli bir konu. Buradaki hassasiyet bizim de hassasiyetimiz. Olaya sadece ihraç edilen ürünlerin gümrük kapılarından geri dönüp dönmemesi çerçevesinde bakmamak gerek. Bizim özellikle pestisit yani zirai ilaç konusundaki denetimlerimiz sadece gümrük kapılarında yapılan bir denetim değil. Toplamı temsil edecek şekilde üretim alanlarında, hal girişlerinde yoğun bir denetim olur, son tüketim noktalarında denetim olur, ihraç edilen ürünler için de gümrüklerde analiz olur. Bu analizler hem kamu laboratuvarlarında olur hem de özel laboratuvar da olur. Bu laboratuvarlar içerisinde de işlerini iyi yapmayanlar sebebiyle de bazı sorunlarla karşılaşıyoruz, o laboratuvarlarla ilgili de gerekeni yapıyoruz.

Herhangi bir şekilde yurt dışından geri dönen ürünlerin hepsi de pestisit sebebiyle geri dönmez, aynı zamanda bu aflatoksin dediğimiz benzeri bazı kendinden sonrasında oluşan küflenme nedeniyle dönenler de olabiliyor, bunların oranı yarı yarıya neredeyse. Türkiye’nin ihtiyaç ettiği ancak geri dönen ürün oranı maksimum binde 1 ile binde 2 arasında. Bunların hepsi pestisit sebebi ile değil. Gerekçesi ne olursa olsun geri dönen hiçbir ürünün biz içeride satışına izin vermiyoruz, imha ediyoruz. Standartlarda, analizlerde tam uyum halinde olduğumuz Avrupa Birliği’nin tüketmediği herhangi bir şeyin Türkiye’de tüketilmesine izin vermiyoruz."