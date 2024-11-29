Cezaevi çıkışındaki sözleri olay olmuştu! Özel'e 'Akın Gürlek' soruşturması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Lideri Özel hakkında "kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret" ve "terörle mücadele görev almış kişileri hedef göstermek" suçlamalarıyla soruşturma başlattı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP lideri Özgür Özel'in İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'i hedef alan sözleri üzerine harekete geçti. Özel hakkında "kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret" ve "terörle mücadele görev almış kişileri hedef göstermek" suçlamalarıyla soruşturma başlatıldı.

İstanbul​ Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımızca 28. Dönem Manisa​ Milletvekili ve Cumhuriyet Halk Partisi​ Genel Başkanı Özgür Özel hakkında 26/11/2024 tarihinde partisinin TBMM’ndeki grup toplantısında bugün Marmara Ceza İnfaz Kurumları önünde yaptığı basın açıklamasında İstanbul Cumhuriyet Başsavcısına yönelik sarf ettiği sözler nedeniyle Kamu Görevlisine Görevinden Dolayı Alenen Hakaret ve Terörle Mücadele Almış Kişileri Hedef Göstermek suçundan resen soruşturma başlatılmış olup gerekli tespitlerin yapılması akabinde soruşturma evrakı ilgili hakkında fezleke hazırlanması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilecektir" denildi.

Özgür Özel ne demişti?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, terör soruşturması kapsamında tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'i Silivri Cezaevi'nde ziyaret etmiş, ziyaret çıkışında İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'i hedef alarak şu ifadeleri kullanmıştı:

"Akın Gürlek, cürmün kadar yer yatarsın. Gün gelir ben yine burada dimdik dururum, sen kim bilir yurtdışında hangi sosyal medya hesabından bize saldırırsın. Ya da o günlerde bu yaptığın hukuksuzlukların cezasını çekersin. Sen bi hukuksuzluğa tabi olsan senin hukukunu da biz savunuruz. Buradan Akın Gürlek'e sesleniyorum. Tövbe et, istifa et, çekil. Kamuoyunun önünde de ki 'bir yanlışın içindeydim, pişmanım'. Geleceğinin güvencesi biz olalım. Eğer bu yaptıklarını itiraf eder ve istifa edersen git avukatlık yap bir köşede. Onurunla simit sat. Seni uyarıyorum, bir ülkenin kaderiyle oynama, birilerinin aparatı olma."