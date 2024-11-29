Asgari ücret zammı için ezber bozan tahmin! En yüksek rakamı açıkladı

Asgari ücret​ zammı için geri sayım devam ederken, milyonlarca çalışan ve işverenin gözü, Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarında alınacak kararlara çevrilmiş durumda. SGK Uzmanı Melis Elmen, konuyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulunarak olası zam​ oranlarını değerlendirdi.

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Asgari ücret zammı için geri sayım başladı. Milyonlarca çalışanın gözü kulağı yapılacak yeni zam oranına çevrildi. Vatandaşlar 2025 asgari ücret ne kadar olacak? Zam oranı çalışanların beklentilerini karşılayabilecek mi? gibi sorulara cevap ararken uzmanlarda bu soruları cevaplamaya çalışıyor. Son olarak SGK Uzmanı Melis Elmen katıldığı programda '26.500 TL' rakamını işaret ederek, Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantı masasında "Yüzde 35-40’ı tutuyorlar" dedi ve zam tahminlerinde bulundu.

Asgari ücrette enflasyon zammı çıkmazı

TV100 canlı yayınında açıklama yapan Melis Elmen, asgari ücret görüşmelerinin temel belirleyicisinin gerçekleşecek ve hedeflenen enflasyon oranları olduğunu belirtti. Şu anda yüzde 32,5'lik bir oranın temel alınacağını ifade eden Elmen, "İlk etapta yüzde 25 zam önerisiyle başlanacak ve görüşmelerde bu oran yükseltilecek. Tahminimce zam oranı yüzde 40 seviyelerine çıkabilir. Ancak maksimum yüzde 50'ye ulaşılabilir” ifadelerini kullandı.

İşçi ve işveren taraflarının talepleri

Elmen, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’na katılacak tarafların zam taleplerini de paylaştı. TÜRK-İŞ’in yüzde 40-50 arasında bir zam talebiyle masaya oturacağını belirtirken, TİSK’in yüzde 35'lik bir artışı savunduğunu, hükümet kanadının ise yüzde 25-32 arasında bir zam teklif edeceğini söyledi. Orta Vadeli Program (OVP) hedefleri doğrultusunda hükümetin yüzde 32 oranında ısrarcı olabileceğini aktaran Elmen, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu konuda farklı bir müdahale yapmasının beklenmediğini de ekledi.

Türkiye’de bir kişinin aylık geçim maliyetinin 26.500 TL olduğuna dikkat çeken Elmen, İstanbul gibi büyük şehirlerde bu rakamın 60.000 TL’yi bulduğunu ifade etti. Resmi geçim maliyeti verilerine göre, yüzde 35 zam yapılması durumunda asgari ücretin 22.500 TL seviyesine çıkacağını belirtti. Ancak bu durumda bile enflasyonun gerisinde kalınacağını vurgulayan Elmen, tüm bunlara rağmen zam oranının yüzde 35'in üzerine çıkmasının zor olduğunu söyledi.

Asgari ücret tartışmalarının önümüzdeki günlerde yoğunlaşması ve komisyon toplantılarından çıkacak kararın milyonların hayatını doğrudan etkilemesi bekleniyor.

Asgari ücrete ilişkin olası senaryolara göre ise ücretler şöyle;

Yüzde 20 zam yapılması halinde asgari ücret 20 bin 402 lira olacak.

Yüzde 25 zam yapılması halinde asgari ücret 21 bin 252 lira olacak.

Yüzde 30 zam yapılması halinde asgari ücret 22 bin 102 lira olacak.

Yüzde 35 zam yapılması halinde asgari ücret 22 bin 502 lira olacak.

Yüzde 40 zam yapılması halinde asgari ücret 23 bin 802 lira olacak.