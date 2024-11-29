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İsrail, Nuseyrat Mülteci Kampı’nda evi bombaladı: 5 ölü

İsrail, Nuseyrat Mülteci Kampı’nda evi bombaladı: 5 ölü

İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'ndeki Nuseyrat Mülteci Kampı’nda bulunan bir evi bombalaması sonucu en az 5 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

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Lübnan’da sağlanan ateşkesin ardından Filistin’e yönelik saldırılarını daha da yoğunlaştıran İsrail ordusu, bu kez Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Nuseyrat Mülteci Kampı’nı vurdu.

Ebu Sarar Kavşağı yakınlarındaki Dahdouh ailesine ait bir evin bombalanması sonucu en az 5 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı.

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