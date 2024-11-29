BIST 9.640
DOLAR 34,70
EURO 36,75
ALTIN 2.971,93
HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Samsung uygun fiyatlı ve uzun ömürlü yeni Galaxy A16'yı tanıttı

Samsung uygun fiyatlı ve uzun ömürlü yeni Galaxy A16'yı tanıttı

Samsung Electronics, kullanıcıların günlük ihtiyaçlarına uygun, fiyat-performans odaklı yeni akıllı telefonu Galaxy A16'yı tanıttı.

Abone ol

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Galaxy A16, bir önceki modele kıyasla 6,7 inç FHD+ Super AMOLED ekranı, 90 Hz yenileme hızı ve 1200 nit ekran parlaklığıyla gelişmiş bir görsel deneyim sunuyor. Dayanıklılığı ve performansıyla dikkati çeken telefon, daha ekonomik bir seçenek arayan kullanıcılara hitap ediyor.

Galaxy A16, 50 MP geniş açı, 5 MP ultra geniş açı ve 2 MP makro lenslerinden oluşan arka kameralarıyla yüksek çözünürlüklü fotoğraf çekim imkanı sunarken, 13 MP ön kamerası ise sosyal medya kullanımı için iyileştirildi.

Cihaz, 5000 mAh pili ve Helio G99 işlemcisiyle uzun süreli kullanım olanağı sunarken, IP54 suya dayanıklılık derecesi ve Samsung'un Knox Vault koruma sistemi ile güvenlik sağlıyor.

Galaxy A16, Android işletim sistemi ve 6 yıl boyunca güncelleme desteğiyle uzun vadeli bir kullanım ömrü vaat ediyor. Siyah, gri ve yeşil renk seçenekleriyle satışa sunulan telefon, 128 GB ve 256 GB depolama alanı ile 4 GB, 6 GB ve 8 GB RAM seçenekleriyle satışa sunuldu.

ÖNCEKİ HABERLER
Dardanel, yabancılara satılıyor
Dardanel, yabancılara satılıyor
İzmir'de kız meselesi katliamı araçta infaz edildiler: 3 ölü 1 yaralı
İzmir'de kız meselesi katliamı araçta infaz edildiler: 3 ölü 1 yaralı
EGM uyardı! Bu maillere dikkat
EGM uyardı! Bu maillere dikkat
Gürcistan'da, AB'ye katılım müzakerelerinin 2028'e kadar askıya alınması protesto edildi
Gürcistan'da, AB'ye katılım müzakerelerinin 2028'e kadar askıya alınması protesto edildi
Özgür Özel'in otopark iddiasına Hamza Dağ'dan yanıt geldi
Özgür Özel'in otopark iddiasına Hamza Dağ'dan yanıt geldi
Roblox ve Discord'a erişim açılacak mı? Uraloğlu'ndan kritik açıklama
Roblox ve Discord'a erişim açılacak mı? Uraloğlu'ndan kritik açıklama
Bahçeli DEM'e İmralı çağrısı yapmıştı, Erdoğan talimatı verdi!
Bahçeli DEM'e İmralı çağrısı yapmıştı, Erdoğan talimatı verdi!
"Kalkan-32" operasyonlarında 55 göçmen kaçakçısı ve 1626 düzensiz göçmen yakalandı
"Kalkan-32" operasyonlarında 55 göçmen kaçakçısı ve 1626 düzensiz göçmen yakalandı
Taksi ve dolmuşlara 'acil durum butonu' zorunluluğu getirildi
Taksi ve dolmuşlara 'acil durum butonu' zorunluluğu getirildi
6 ile yeni emniyet müdürü atandı Resmi Gazete'de yayımlandı
6 ile yeni emniyet müdürü atandı Resmi Gazete'de yayımlandı
UEFA Avrupa Ligi'nde 18 maç oynandı toplu sonuçlar
UEFA Avrupa Ligi'nde 18 maç oynandı toplu sonuçlar
Jose Mourinho: Takımım zor anlarda dengeyi korumayı başardı
Jose Mourinho: Takımım zor anlarda dengeyi korumayı başardı