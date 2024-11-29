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6 ile yeni emniyet müdürü atandı Resmi Gazete'de yayımlandı

6 ile yeni emniyet müdürü atandı Resmi Gazete'de yayımlandı

Devlet Denetleme Kurulu ve Emniyet Genel Müdürlüğüne ilişkin atama kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre Devlet Denetleme Kurulu üyeliklerine Cengiz Aydın, Semih İsa Çamurtaş ve Osman Öztürk atandı.

Bingöl İl Emniyet Müdürü Şükrü Orhan ile Iğdır İl Emniyet Müdürü Erden Sakarya görevlerinden alındı.

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğüne Bilecik İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne Hakan Yılmaz, Isparta İl Emniyet Müdürlüğüne Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü Erdem Bildirici, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne Ordu İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy, Ordu İl Emniyet Müdürlüğüne Ahmet Acar ve Iğdır İl Emniyet Müdürlüğüne Niyazi Turgay atandı.

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