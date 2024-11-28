BIST 9.640
DOLAR 34,60
EURO 36,62
ALTIN 2.935,03
HABER /  GÜNCEL

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 'dolandırıcılık' maillerine karşı uyarı

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 'dolandırıcılık' maillerine karşı uyarı

Emniyet Genel Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş'ın adı kullanılarak atılan sahte dolandırıcılık maillerine karşı vatandaşları uyardı.

Abone ol

Emniyet Genel Müdürlüğü, dolandırıcılık maillerine karşı uyardı.

Emniyetten yapılan açıklamada, son günlerde bazı kişilerce, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş'ın adı kullanılarak, Demirtaş'a ait olmayan mail adreslerinden çeşitli yanlış bilgiler paylaşıldığı ve vatandaşların kişisel verilerinin talep edildiğinin saptandığı belirtildi.

Açıklamada, "Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için kendilerinden istenilen kişisel veri veya diğer taleplere ilişkin içeriklere itibar etmemeleri, bu ve benzeri şüpheli bir durum ile karşılaşmaları durumunda, derhal güvenlik birimlerine bilgi vermeleri gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.

ÖNCEKİ HABERLER
İmralı - DEM görüşmesi ne zaman? Bakan Tunç'tan açıklama
İmralı - DEM görüşmesi ne zaman? Bakan Tunç'tan açıklama
CHP’li isimden PKK’lılara para! Örgütten kopuşları önlemeye çalıştı
CHP’li isimden PKK’lılara para! Örgütten kopuşları önlemeye çalıştı
Beşiktaş'tan UEFA'ya dikkat çeken İsrail talebi
Beşiktaş'tan UEFA'ya dikkat çeken İsrail talebi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman Sultanı Bin Tarık'a 'İstanbul Mushafı' hediye etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman Sultanı Bin Tarık'a 'İstanbul Mushafı' hediye etti
İsrailli aşırı sağcı Bakan, Lübnan'a saldırılara devam edilmesini istedi
İsrailli aşırı sağcı Bakan, Lübnan'a saldırılara devam edilmesini istedi
Galatasaray maçı öncesi Hollanda sokakları karıştı
Galatasaray maçı öncesi Hollanda sokakları karıştı
Sudan'daki kolera salgınında vaka sayısı 43 bini geçti
Sudan'daki kolera salgınında vaka sayısı 43 bini geçti
Okan Buruk'tan Osimhen ve Batshuayi açıklaması
Okan Buruk'tan Osimhen ve Batshuayi açıklaması
İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 44 bin 330'a yükseldi
İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 44 bin 330'a yükseldi
Elon Musk, Türkiye gibi ABD'deki yaz saati uygulamasını kaldıracak
Elon Musk, Türkiye gibi ABD'deki yaz saati uygulamasını kaldıracak
Norveç Veliaht Prensesi'nin oğlu tecavüz suçlamasıyla gözaltına alınmıştı: Salıverildi
Norveç Veliaht Prensesi'nin oğlu tecavüz suçlamasıyla gözaltına alınmıştı: Salıverildi
Bakan Murat Kurum, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı'nı kabul etti
Bakan Murat Kurum, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı'nı kabul etti