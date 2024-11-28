Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 'dolandırıcılık' maillerine karşı uyarı

Emniyet Genel Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş'ın adı kullanılarak atılan sahte dolandırıcılık maillerine karşı vatandaşları uyardı.

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Emniyet Genel Müdürlüğü, dolandırıcılık maillerine karşı uyardı.

Emniyetten yapılan açıklamada, son günlerde bazı kişilerce, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş'ın adı kullanılarak, Demirtaş'a ait olmayan mail adreslerinden çeşitli yanlış bilgiler paylaşıldığı ve vatandaşların kişisel verilerinin talep edildiğinin saptandığı belirtildi.

Açıklamada, "Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için kendilerinden istenilen kişisel veri veya diğer taleplere ilişkin içeriklere itibar etmemeleri, bu ve benzeri şüpheli bir durum ile karşılaşmaları durumunda, derhal güvenlik birimlerine bilgi vermeleri gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.