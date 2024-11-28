Elon Musk, Türkiye gibi ABD'deki yaz saati uygulamasını kaldıracak

ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump'ın, Hükümet Verimliliği Bakanlığını (DOPE) yöneteceğini duyurduğu iş insanı milyarder Elon Musk, Türkiye gibi ABD'deki yaz saati uygulamasını kaldırmayı planladığı öğrenildi.

Abone ol

ABD'nin 47'nci Başkanı seçilen Donald Trump'ın Hükümet Verimliliği Bakanlığının (DOPE) yönetimini verdiği ve seçim zaferinin arkasındaki en büyük güç olan iş insanı milyarder Elon Musk, ABD hükümetindeki göreve geldiğinde ilk yapacağı işin sinyalini verdi.

TÜRKİYE MODELİNİ ABD'YE GETİRECEK

Elon Musk'ın göreve başladıktan sonra ilk olarak ülkedeki yaz-kış saati uygulamasını kaldırmayı planladığı ortaya çıktı. Musk'ın, kamuda tasarruf tedbirleri kapsamında atacağı adımla birlikte Türkiye'de 2016'dan beri hali hazırda uygulamada olan sabit yaz saati uygulamasını ABD'ye getireceği öğrenildi.

'HALK SİNİR BOZUCU SAAT DEĞİŞİKLİKLERİNİ ORTADAN KALDIRMAK İSTİYOR'

Musk, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda yaz-kış saati uygulamasının kaldırılması gerektiğini savunurken, konuya ilişkin bir anketi yanıtlayarak, "Halk şu sinir bozucu saat değişikliklerini ortadan kaldırmak istiyor gibi görünüyor!" ifadelerini kullandı.

'YAZ SAATİ UYGULAMASINI KALDIRACAK MISINIZ?' SORUSUNA OLUMLU YANIT

Elon Musk, bir başka X kullanıcısının "Siz bu uygulamayı sonlandırmak ister misiniz?" sorusuna ise "Evet" yanıtını vererek yaz saati uygulamasının kaldırılacağının sinyali verdi.

TÜRKİYE'DE MİLYARLARCA LİRA TASARRUF SAĞLANIYOR

Türkiye, yaz-kış saati uygulamasını kalıcı olarak kaldırarak sabit saat uygulamasına geçtikten sonra sağladığı tasarrufla dünya çapında dikkat çekmişti.

Kalıcı yaz saati uygulamasının başladığı Ekim 2016 ile Mart 2024 tarihleri arasında 20 milyar lira karşılığı olan 11,252 milyar kilovatsaat (kWh) enerji tasarrufu sağlandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, kalıcı yaz saati uygulamasının başladığı Ekim 2016 ile Mart 2024 tarihleri arasında yaklaşık 20 milyar lira karşılığı olan 11,252 milyar kilovatsaat (kWh) enerji tasarrufu sağlandığını bildirmişti.