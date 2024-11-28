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Bakan Murat Kurum, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı'nı kabul etti

Bakan Murat Kurum, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı'nı kabul etti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i kabul etti. Bakanlıkta gerçekleşen kabulde Antalya'daki şehircilik hizmetleri, altyapı çalışmaları ve turizm bölgelerindeki ihtiyaçlara yönelik konular ele alındı.

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Bakan Kurum, sosyal medya hesabından kabule ilişkin şu paylaşımı yaptı:

''Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Muhittin Böcek ile bakanlığımızda bir araya geldik. Turizm cenneti Antalya’mız için yapabileceklerimizi, şehrimizin çevre ve şehircilikle alakalı ihtiyaçlarını değerlendirdik, talepleri not aldık.

Şehirlerimizin gelişimine ivme kazandıracak her adım için yerel yönetimlerle iş birliği yapmayı sürdüreceğiz.''

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