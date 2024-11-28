TFF resmen açıkladı! Türkiye- Macaristan maçının oynanacağı stadyum belli oldu!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) A Milli Futbol Takımı’nın UEFA Uluslar Ligi play-off müsabakasında Macaristan ile Türkiye’de oynayacağı müsabakanın Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacağını açıkladı. Böylelikle 3 yıl sonra bir milli maç İstanbul’da oynanacak.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“A Millî Takımımızın 20 Mart 2025 Perşembe günü Macaristan ile karşılaşacağı UEFA Uluslar Ligi play-off müsabakası İstanbul'da oynanacak.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nin ev sahipliği yapacağı karşılaşmayla birlikte, A Millî Takımımız yaklaşık üç yıllık bir sürenin ardından yeniden İstanbul'daki futbolseverlerle buluşacak.

Ay-Yıldızlıların, iki ayaklı play-off turunun ikinci maçında 23 Mart 2025 Pazar günü Macaristan'a konuk olacağı karşılaşma ise Budapeşte'deki Puskás Arena'da oynanacak.

Her iki play-off müsabakası da TSİ 20.00'de başlayacak.”