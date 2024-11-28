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Trafik cezaları 2025'te kaç lira oldu işte zamlı fiyatlar

Trafik cezaları 2025'te kaç lira oldu işte zamlı fiyatlar

Yeniden değerleme oranları 2025 yılı için yüzde 43.93 olarak tespit edilirken, trafik cezalarının da ne kadar artacağı belli oldu.

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Yeniden değerleme oranları Resmi Gazete'de yayımlanırken, yeniden değerleme oranı 2024 yılı için yüzde 43,93 olarak tespit edildi. Yeniden değerleme oranı ile 2025 yılında trafik cezalarının ne kadar artacağı da belli oldu.

İşte gelecek zamlarla birlikte 2025 yılında trafik cezaları...

Kırmızı ışıkta geçmenin cezası
2024: 1.506 TL
2025: 2.167 TL

Hatalı park cezası
2024: 691 TL
2025: 994 TL

Hız sınırı aşma (Yüzde 10 ila 30)
2024: 1.506 TL
2025: 2.167 TL

Alkollü araç kullanma (En düşük)
2024: 6.439 TL
2025: 9.267 TL

Araç kullanırken telefonla konuşma
2024: 1.510 TL
2025: 2.173 TL

Engelliler için ayrılan yere park etmek
2024: 1383 TL
2025: 1990 TL

Emniyet kemeri kullanmamak
2024: 690 TL
2025: 993 TL

Seyir halinde cep telefonu kullanmak
2024: 1056 TL
2025: 2167 TL

Drift cezası
2024: 32.233 TL
2025: 46.392 TL

Yönetmeliğe aykırı nitelikte plaka takmak
2024: 2.647 TL
2025: 3.810 TL

Muayenesiz araçla trafiğe çıkmak
2024: 1.506 TL
2025: 2169 TL

Yasak olan yerde sollama yapmak
2169 TL

Ehliyetsiz araç kullanmak
18679 TL

Aracı plakasız kullanmak
11754 TL

Trafik sigortası olmadan trafiğe çıkmak
995 TL.

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