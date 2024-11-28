CHP’li 414 belediye başkanı Ankara'ya toplantıya çağırıldı

CHP lideri Özel, 30 Kasım'da partisinin belediye başkanlarıyla toplantı yapacak. 414 başkanın katılacağı toplantıda, kayyım atamaları, kreşler, SGK borçları, konser harcamaları ele alınacak.

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İçişleri Bakanlığı’nın Esenyurt, Mardin, Batman ve Halfeti'nin ardından Dersim ve ve Ovacık belediyelerine de kayyım atamasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 30 Kasım’da partisinin belediye başkanlarıyla Ankara'da bir araya gelecek. CHP’li 414 belediye başkanı cumartesi günü CHP Genel Merkezi'ne acil toplantıya çağrıldı.

Belediye başkanlarının gündeminde kayyım atamaları ve iktidarın belediyelere yönelik baskıları, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından belediyelere ve valiliklere gönderilen kreşlere ilişkin uyarı yazısı, SGK borçları ve konser harcamaları olacak.

Sabah saat 09.30’da başlayacak toplantının açılış konuşmasını CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek yapacak. Ardından sırasıyla Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünllüce, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu söz alacak.

Ahmet Özer'in mektubu okunacak

Özgür Özel de belediye başkanlarının ardından konuşma yapacak. Program atölye çalışmaları, İstanbul Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in mektubunun okunması ve Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül’ün konuşmasıyla devam edecek.