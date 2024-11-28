Suavi'nin arsasında kesilen ağaçlar ile ilgili Bodrum Belediyesi'ne uyarı yazısı gönderildi

Sanatçı Mehmet Suavi Saygan’ın Muğla’nın Bodrum ilçesinde bulunan arazisindeki yapılar ve yeşil alanların durumuyla ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İl Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı. Meskende yapılan incelemede Bodrum Belediyesi’nin onayladığı projeye göre bahçede bulunması gereken 40 ağacın kesildiği ve korunmadığı belirlendi.

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Mehmet Suavi Saygan’ın mesken ve bahçesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İl Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemede Bodrum Belediyesi’nce onaylanan mimari projedeki ‘Ağaç Rölöve paftasında’ parsel içerisinde daha önce 40 adet ağaç bulunduğu ancak yapılan incelemede ağaçların kesildiği tespit edildi.

40 ağaç yerinde yok

Yine projeye göre 50 santimetrelik taş duvar olarak planlanan duvarların, mahallinde taş duvar yerine tuğla duvar olarak inşa edildiği, söz konusu tuğla duvarların da üzerine sıva veya taş kaplama yapıldığı görüldü.

-Ağaç paftasında belirtilen 29 ağacın taşınmadığ

-11 ağacın da korunması gerektiği halde korunmadığı belirlendi.

Park alanındaki ağaçlar kesilmiş

Ayrıca parselin kuzeybatısında yer alan park alanındaki ağaçların da kesildiği yalnızca 1 zeytin ağacı haricinde alanda ağaç bırakılmadığı yerinde tespit edildi.

Yine projeye göre 50 santimetrelik taş duvar olarak planlanan duvarların, mahallinde taş duvar yerine tuğla duvar olarak inşa edildiği, söz konusu tuğla duvarların daüzerine sıva veya taş kaplama yapıldığı görüldü.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İl Müdürlüğü ekipleri, konuya ilişkin detaylı inceleme için imar hukuku açısından ruhsat veren Bodrum Belediyesi’ne uyarı yazısı gönderdi.