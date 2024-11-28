BIST 9.638
DOLAR 34,61
EURO 36,60
ALTIN 2.943,96
HABER /  GÜNCEL

Suavi'nin arsasında kesilen ağaçlar ile ilgili Bodrum Belediyesi'ne uyarı yazısı gönderildi

Suavi'nin arsasında kesilen ağaçlar ile ilgili Bodrum Belediyesi'ne uyarı yazısı gönderildi

Sanatçı Mehmet Suavi Saygan’ın Muğla’nın Bodrum ilçesinde bulunan arazisindeki yapılar ve yeşil alanların durumuyla ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İl Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı. Meskende yapılan incelemede Bodrum Belediyesi’nin onayladığı projeye göre bahçede bulunması gereken 40 ağacın kesildiği ve korunmadığı belirlendi.

Abone ol

Mehmet Suavi Saygan’ın mesken ve bahçesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İl Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemede Bodrum Belediyesi’nce onaylanan mimari projedeki ‘Ağaç Rölöve paftasında’ parsel içerisinde daha önce 40 adet ağaç bulunduğu ancak yapılan incelemede ağaçların kesildiği tespit edildi.

40 ağaç yerinde yok

Yine projeye göre 50 santimetrelik taş duvar olarak planlanan duvarların, mahallinde taş duvar yerine tuğla duvar olarak inşa edildiği, söz konusu tuğla duvarların da üzerine sıva veya taş kaplama yapıldığı görüldü.

 -Ağaç paftasında belirtilen 29 ağacın taşınmadığ

-11 ağacın da korunması gerektiği halde korunmadığı belirlendi.

 Park alanındaki ağaçlar kesilmiş

Ayrıca parselin kuzeybatısında yer alan park alanındaki ağaçların da kesildiği yalnızca 1 zeytin ağacı haricinde alanda ağaç bırakılmadığı yerinde tespit edildi.

Yine projeye göre 50 santimetrelik taş duvar olarak planlanan duvarların, mahallinde taş duvar yerine tuğla duvar olarak inşa edildiği, söz konusu tuğla duvarların daüzerine sıva veya taş kaplama yapıldığı görüldü.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İl Müdürlüğü ekipleri, konuya ilişkin detaylı inceleme için imar hukuku açısından ruhsat veren Bodrum Belediyesi’ne uyarı yazısı gönderdi.

ÖNCEKİ HABERLER
Ekim ayı dış ticaret verileriyle ilgili Ömer Bolat'tan açımlama: Programın meyvelerini alıyoruz
Ekim ayı dış ticaret verileriyle ilgili Ömer Bolat'tan açımlama: Programın meyvelerini alıyoruz
CHP’li 414 belediye başkanı Ankara'ya toplantıya çağırıldı
CHP’li 414 belediye başkanı Ankara'ya toplantıya çağırıldı
MSB kaynaklarından disipline sevk edilen teğmenlerle ilgili yeni açıklama!
MSB kaynaklarından disipline sevk edilen teğmenlerle ilgili yeni açıklama!
Sahte dolar krizi! Merkez Bankası ve Bankalar Birliği'nden açıklama
Sahte dolar krizi! Merkez Bankası ve Bankalar Birliği'nden açıklama
İstanbul'da sahil kenarında başından vurulmuş 2 ceset bulundu kimlikleri belli oldu
İstanbul'da sahil kenarında başından vurulmuş 2 ceset bulundu kimlikleri belli oldu
Frank Lampard, Coventry City teknik direktörü oldu
Frank Lampard, Coventry City teknik direktörü oldu
Yenidoğan Çetesi davasında 9. gün: Fırat Sarı ile dikkat çeken para diyaloğu
Yenidoğan Çetesi davasında 9. gün: Fırat Sarı ile dikkat çeken para diyaloğu
İstanbul'da taksi renkleri değişiyor! Yeni tasarım için anket başlatıldı
İstanbul'da taksi renkleri değişiyor! Yeni tasarım için anket başlatıldı
Koçtaş'tan 'Harikasım' indirim kampanyası
Koçtaş'tan 'Harikasım' indirim kampanyası
İstanbul'da sahte içkiden ölenlerin sayısı yükseliyor
İstanbul'da sahte içkiden ölenlerin sayısı yükseliyor
Ümit Özdağ'ın Bahçeli iddiası olay oldu gerçeği MHP'li Büyükataman açıkladı
Ümit Özdağ'ın Bahçeli iddiası olay oldu gerçeği MHP'li Büyükataman açıkladı
Teğmenlerin kılıçlı yemini! Milli Savunma Bakanlığı'ndan yeni açıklama: Yüksek Disiplin Kurulu süreci başladı
Teğmenlerin kılıçlı yemini! Milli Savunma Bakanlığı'ndan yeni açıklama: Yüksek Disiplin Kurulu süreci başladı