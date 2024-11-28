Ümit Özdağ'ın Bahçeli iddiası olay oldu gerçeği MHP'li Büyükataman açıkladı

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Ümit Özdağ'n 2006 yılında dönemin ABD büyükelçisinin MHP lideri Bahçeli ile görüşmesinde “Daha uzun yıllar sizinle çalışacağız” dediği iddiasına tepki gösterdi, ziyarete ilişkin bilgileri aktardı.

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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın 18 sene önce Kasım 2006’da dönemin ABD büyükelçisi Wilson'un MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaretine ilişkin iddiası tartışmalara neden oldu.

Bahçeli’yi ziyaretinde büyükelçinin “Daha uzun yıllar sizinle çalışacağız” dediğini iddia eden Özdağ, Türk milliyetçilerini Zafer Partisi'ne çağırması polemik konusu oldu.

Büyükataman, Özdağ'ın MHP lideri Bahçeli'nin 2006'da ABD Büyükelçisi ile yaptığı görüşmeye ilişkin iddiaları üzerine yazılı açıklama yaptı.

BAHÇELİ'DEN BÜYÜKELÇİYE: ÖNCE GRUBU OLAN PARTİLERİ ZİYARET ET

Bahçeli'nin yaptığı görüşmenin canlı şahitlerinin hala hayatta olduğuna dikkati çeken Büyükataman, Bahçeli'nin ABD Büyükelçisi'ne, "önce TBMM'de grubu olan partileri ziyaret etmesini, sonra MHP'den randevu istemesini" söylediğini anımsattı.

TUTANAKLAR DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINDA

ABD Büyükelçisi'nin TBMM'de grubu olan tüm partileri ziyaret ettikten sonra MHP'yi ziyaret ettiğini ve bu görüşmenin kayda alınarak tutanaklarının Dışişleri Bakanlığına gönderildiğini belirten Büyükataman, şunları kaydetti:

"Bu görüşmede Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli, Irak'ta siyasi bütünlüğün sağlanması, mezhep ve etnik kökenli bölünmenin önüne geçilmesi, PKK terör örgütünün ortadan kaldırılması, kurulması planlanan terör devletinin kabul edilemeyeceğini ve terörle mücadelemizin devam edeceğini belirtmiştir. Üniter yapı, milli devlet ve toprak bütünlüğümüz konusundaki hassasiyetini ifade etmiştir. Türkiye'nin milli varlığına tehdit oluşturan meselelere karşı taviz verilmeyeceğini söylemiştir.

"KAOS DIŞINDA BESLENECEĞİ BİR KAYNAK YOKTUR"

Siyaseten tek besin maddesi iftira ve provokasyon olan Ümit Özdağ kapı arkası gizli görüşmelere, Türk milletini gizli protokollere pazarlık konusu yapmaya alışıktır. Bu yüzden, Milliyetçi Hareket Partisinin her yerde ve her zaman Türkiye Cumhuriyeti'nin menfaatleri doğrultusunda tavır koyduğunu idrak edememesi yahut idrak etse bile çarpıtmaya çalışması normaldir. Çünkü bu şahsın kaos dışında besleneceği bir kaynak yoktur. Türk milliyetçisi, vatansever seçmenin oyunu dolambaçlı yollardan Kandil'deki terör baronlarının Cumhurbaşkanı adayına taşımak dışında da bir misyonu yoktur."