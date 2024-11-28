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Kadıköy'deki tantuniciyle ilgili iddialara açıklama

Kadıköy'deki tantuniciyle ilgili iddialara açıklama

Kadıköy’deki Ayla Tantuni'nin çöpteki yiyecekleri işçilerine toplatarak geri satttığı iddiasıyla ilgili açıklama geldi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün inceleme raporlarına göre numulelerin Türk Gıda Koteksi'ne uygun olduğu tespit edildi.

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Kadıköy'de "Ayla Tantuni" adlı işletmeye ait sosyal medyada yayılan görüntüler yalanlandı. Sosyal medyada tabakta bırakılıp yenmeyen biberler, işletme sahibinin isteğiyle tekrar servis edilmek üzere çalışanlara çöpten toplatıldığı iddiasıyla ilgili işletmenin sahibi olduğu ait Dut Gıda şirketinden açıklama geldi.

Söz konusu incelenen numune sonuçlarının yer aldığı belgeler paylaşılarak, işletmeye herhangi bir yaptırımın uygulanmadığı açıklandı.

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