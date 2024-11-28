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Hastane randevu sistemi değişiyor mu? Bakan Memişoğlu duyurdu

Hastane randevu sistemi değişiyor mu? Bakan Memişoğlu duyurdu

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Memişoğlu, "Kamu hastaneleri, üniversite hastaneleri ve özel hastanelerin tamamı aynı standartta hizmet vermek zorunda." ifadelerini kullandı. Randevular konusunda bazı branşlarda sıkıntılar olduğunu da ifade eden Memişoğlu, "Bunları en kısa zamanda çözeceğiz." dedi.

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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu basın mensuplarıyla bir araya geldi. Vatandaşlar randevu konusunda dert yanıyordu. Memişoğlu, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden bazı branşlarda randevularda yaşanabilen sıkıntılara ilişkin de açıklamalarda bulundu.

En kısa zamanda çözeceğiz

Memişoğlu, "Randevu konusunda bazı branşlarda sıkıntılar olduğunu biliyoruz, bunları en kısa zamanda çözeceğiz. Bugün yeni atama ve yer değiştirme yönetmeliği yayımladık. Türkiye'de hekim dağılımında 2002 senesinde en gelişmiş bölge ile gelişmemiş bölge arasında yedi kat fark vardı. Şu anda 2,5 kat farka düşürdük. Bunu daha aza düşürmek için böyle bir yönetmelik yayımladık." dedi.

Memişoğlu, şöyle devam etti:

"Biz, Bakanlığımızın hizmetlerini komple check-up yapıyoruz. Yani denetleme usullerimizi, sağlık hizmetlerimizi yeniden yapılandırma aşamasındayız. Bu konuda malum yenidoğanla ilgili bir denetleme ve değerlenme bilimsel komisyonu oluşturduk. Tüm branşlarda bunu yapacağız: Acil, erişkin yoğun bakım, onkoloji gibi. Hizmet alanlarımızı kontrol ederek işleyişi daha etkin hale nasıl getiririz konusunda çalışıyoruz."

"Aile hekimliğini destekleyeceğiz"

Her zaman aile hekimlerini destekleyeceklerini söylediklerini aktaran Bakan Memişoğlu, "Biz aile hekimliği ile ilgili de aile hekimliğini destekleyeceğiz dedik başından beri. Çünkü aile hekimliği toplumun ilk başvuracağı ve en yakınındaki sağlık elçimiz, sağlık hizmeti sunduğumuz kapı." dedi.

Aile hekimliğiyle ilgili mevzuat, yönetmelik değişikliği yaptıklarını hatırlatan Memişoğlu, "Bunun yanında 2025 senesinde hedefimiz, yaklaşık bin tane yeni Aile Sağlığı Merkezi yapmak, onlara kurumsal kimlikle daha iyi hizmet verecek altyapı oluşturmak. Sağlıklı Hayat Merkezi hedefimiz de var, 100'ün üzerinde yapmak istiyoruz 2025 senesinde." diye konuştu.

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