BIST 9.649
DOLAR 34,66
EURO 36,67
ALTIN 2.939,99
HABER /  SPOR

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde toplu sonuçlar Arda Güler ilk 11'de başladı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde toplu sonuçlar Arda Güler ilk 11'de başladı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde beşinci hafta müsabakaları tamamlandı. Liverpool'a deplasmanda 2-0 kaybeden Reül Madrid'de Arda Güler, ilk 11'de sahaya çıktı ve 57. dakikaya kadar oyunda kaldı.

Abone ol

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun beşinci haftasında bu gece 9 maç yapıldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu gece oynanan karşılaşmalarda 5 Türk futbolcu sahne aldı.

Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, Liverpool karşısında deplasmanda oynanan maçta ilk 11'de sahaya çıktı ve 57. dakikaya kadar oyunda kaldı.

Benfica forması giyen milli futbolcular Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü, Monaco deplasmanında ilk 11'de oynadı.

Juventus forması giyen milli futbolcu Kenan Yıldız, Aston Villa deplasmanında ilk 11'de yer aldı ve 82. dakikada oyundan çıktı.

Sturm Graz forması giyen milli futbolcu Erencan Yardımcı ise konuk ettikleri Girona'yı 1-0 yendikleri maçta 65. dakikada oyuna girdi.

Alınan sonuçlar şöyle:

Kızılyıldız (Sırbistan)-Stuttgart (Almanya): 5-1

Sturm Graz (Avusturya)-Girona (İspanya): 1-0

Liverpool (İngiltere)-Real Madrid (İspanya): 2-0

PSV (Hollanda)-Shakhtar Donetsk (Ukrayna): 3-2

Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-Borussia Dortmund (Almanya): 0-3

Celtic (İskoçya)-Club Brugge (Belçika): 1-1

Monaco (Fransa)-Benfica (Portekiz): 2-3

Aston Villa (İngiltere)-Juventus (İtalya): 0-0

Bologna (İtalya)-Lille (Fransa): 1-2

ÖNCEKİ HABERLER
Okan Buruk'tan Ziyech açıklaması: Geçen sene de böyleydi...
Okan Buruk'tan Ziyech açıklaması: Geçen sene de böyleydi...
Suriye'de çatışmaların şiddeti arttı: 32 nokta ele geçirildi
Suriye'de çatışmaların şiddeti arttı: 32 nokta ele geçirildi
Sahte içki 2 can aldı: 3 gözaltı
Sahte içki 2 can aldı: 3 gözaltı
Hakkari'de Bizans dönemine ait 163 sikke ele geçirildi
Hakkari'de Bizans dönemine ait 163 sikke ele geçirildi
Mourinho: Yarın iyi bir maç için bütün şartlar mevcut
Mourinho: Yarın iyi bir maç için bütün şartlar mevcut
Adalet Bakanlığı'ndan Öcalan'a ziyaret açıklaması!
Adalet Bakanlığı'ndan Öcalan'a ziyaret açıklaması!
Takımdan ayrılacak mı? Van Bronckhorst açıkladı
Takımdan ayrılacak mı? Van Bronckhorst açıkladı
İsrail, UCM'nin Netanyahu ve Gallant hakkındaki tutuklama kararının temyiz edilmesini istedi
İsrail, UCM'nin Netanyahu ve Gallant hakkındaki tutuklama kararının temyiz edilmesini istedi
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan istifa iddiaları ile ilgili açıklama
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan istifa iddiaları ile ilgili açıklama
2 ilde eğitime kar engeli
2 ilde eğitime kar engeli
Başakşehir 90+6'da yıkıldı
Başakşehir 90+6'da yıkıldı
Mehmet Uçum, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden nasıl aday olabileceğini anlattı
Mehmet Uçum, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden nasıl aday olabileceğini anlattı