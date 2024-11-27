Başakşehir 90+6'da yıkıldı

Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi dördüncü haftasında sahasında Petrocub ile 1-1 berabere kaldı. Temsilcimizin golünü Piatek penaltıdan kaydederken, rakip takım uzatmalarda eşitliği sağladı. Başakşehir, 5. haftada Heidenheim'i ağırlayacak.Abone ol
UEFA Avrupa Konferans Ligi dördüncü hafta mücadelesinde temsilcimiz Başakşehir sahasında Moldova ekibi Petrocub'u konuk etti. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.
Başakşehir'in golünü 42. dakikada penaltıdan Piatek kaydetti. Petrocub'un golünü ise 90+6. dakikada Bors attı.
Bu sonucun ardından Başakşehir puanını 2'ye Petrocub da 1'e yüksletti.
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin 5. haftasında Başakşehir sahasında Heidenheim'i konuk edecek. Karşılaşma 12 Aralık Perşembe günü saat 20.45'te oynanacak.
Başakşehir - Petrocub ilk 11'ler
BAŞAKŞEHİR: Muhammed, Duarte, Ba, Opoku, Ömer Ali, Kemen, Onur, Pelkas, Keny, Piatek, Figueiredo
PETROCUB: Smalenea, Jardan, Potirniche, Mudrac, Douania, Platica, Lungu, Diallo, Demian, Ambros, Lupan