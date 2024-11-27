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Çanakkale açıklarında 28 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale açıklarında 28 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 28 düzensiz göçmen yakalandı.

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Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında seyir halindeki 2 lastik botta düzensiz göçmenlerin bulunduğunu tespit etti.

Bölgeye sahil güvenlik gemisi "TCSG-84" ile "KB-20" ve "TCSG-28" botları yönlendirildi.

Ekipler, botlardaki Afganistan, Filistin ve Yemen uyruklu 6'sı çocuk 28 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne (GÖKSEM) teslim edildi.

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