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DMM, "Türkiye'de yabancı uyrukluların polis yapıldığı" iddiasını yalanladı

DMM, "Türkiye'de yabancı uyrukluların polis yapıldığı" iddiasını yalanladı

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı sosyal medya hesaplarındaki "Türkiye'de yabancı uyrukluların polis yapıldığı" iddialarının doğru olmadığını bildirdi.

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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada, Polis Akademisi Başkanlığınca duyurulan polis olma şartlarına göre, polis olmanın ilk şartının Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı olduğu belirtildi.

Yabancı uyrukluların polis olabilmesinin mümkün olmadığının vurgulandığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Uluslararası İkili Anlaşmalar ve Güvenlik İşbirliği Protokolleri kapsamında yabancı uyruklu öğrencilere Polis Akademisi Başkanlığı İç Güvenlik Fakültesi (İGF) Dekanlığında lisans eğitimi, Polis Amirleri Eğitimi Merkezi (PAEM) Müdürlüğünde ise tezsiz yüksek lisans eğitimi verilmektedir. İddiaya konu görseldeki yabancı uyruklu öğrenciler, ilgili protokoller kapsamında ülkemizde eğitim almaya gelen polis adaylarıdır. Yabancı uyruklu öğrenciler, eğitim sonunda görevlerini yapmak üzere kendi ülkelerine geri dönmektedir. Kamuoyunu provoke etmeye yönelik dezenformasyonlara itibar etmeyiniz."

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