Edirne'de sahte plaka ve yurt dışı çıkış belgesi operasyonu: 9 gözaltı

Edirne'de sahte plaka ve yurt dışı çıkış belgeleri düzenleyen bir şebekeye yönelik operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Edirne Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" ve "resmi belgede sahtecilik" suçu iddiasıyla 3 iş yeri ve 1 evde eş zamanlı arama yaptı.

Aramalarda, sahte olduğu değerlendirilen 6 Türk ve yabancı sahte plaka, pres makinesi, plaka boyama makinesi, dijital baskı makinesi, plaka basımında kullanılan 250 çift harf ve rakam kalıpları, plaka basımı için kullanılan harf ve rakam sıkıştırma aparatı, 22 farklı firmaya ait kaşe, 14 farklı yola elverişlilik belgesi, sahte yeşil sigorta yapımında kullanılan 45 yeşil renkli boş sayfa, 16 sahte yeşil sigorta, 5 yeşil kart sigorta poliçesi, 3 sahte transit refakat belgesi, 7 sahte dolaşım belgesi, 27 led monitör, 5 televizyon ve gümrük kaçağı 800 "Viking şapkası" olarak tabir edilen şapka ele geçirildi.

Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.