TCMB Başkanı Fatih Karahan'dan enflasyon açıklaması

TCMB Başkanı Fatih Karahan, "Para politikasındaki kararlı duruşumuz yanında manşet enflasyondaki düşüşün de etkisi ile beklentilerdeki iyileşmenin devam etmesini bekliyoruz." açıklaması yaptı.Abone ol
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, İstanbul Sanayi Odası Meclis Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.
TCMB Başkanı Fatih Karahan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Para politikasındaki kararlı duruşumuz yanında manşet enflasyondaki düşüşün de etkisi ile beklentilerdeki iyileşmenin devam etmesini bekliyoruz.
Fiyat istikrarı, sürdürülebilir büyüme ve toplumsal refah artışı için ön koşuldur. Sıkı duruşumuzu fiyat istikrarı sağlanana kadar kararlılıkla sürdüreceğiz.
"8 aydır sabit tutuyoruz"
Mart ayında yüzde 50’ye çıkardığımız politika faizini 8 aydır sabit tutuyoruz. Aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin düşüş sağlanana kadar sıkı para politikası duruşumuzu sürdüreceğiz."
Ayrıntılar gelecek...