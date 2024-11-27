Gazze'de son 24 saatte 33 kişi öldü

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında son 24 saatte 33 Filistinlinin hayatını kaybetmesi sonucu toplam can kaybı 44 bin 282’ye yükseldi.

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İsrail'in Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılar 418 gündür devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin son 24 saatte düzenlediği 3 saldırıda 33 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 134 Filistinlinin ise yaralandığı belirtildi. Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023 tarihinde başlayan saldırılarda toplam can kaybının 44 bin 282’ye, yaralı sayısının ise 104 bin 880’e yükseldiği bildirildi.