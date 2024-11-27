BIST 9.657
DOLAR 34,66
EURO 36,51
ALTIN 2.954,56
HABER /  GÜNCEL

Gazze'de son 24 saatte 33 kişi öldü

Gazze'de son 24 saatte 33 kişi öldü

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında son 24 saatte 33 Filistinlinin hayatını kaybetmesi sonucu toplam can kaybı 44 bin 282’ye yükseldi.

Abone ol

İsrail'in Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılar 418 gündür devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin son 24 saatte düzenlediği 3 saldırıda 33 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 134 Filistinlinin ise yaralandığı belirtildi. Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023 tarihinde başlayan saldırılarda toplam can kaybının 44 bin 282’ye, yaralı sayısının ise 104 bin 880’e yükseldiği bildirildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Hatay'da "üşümesin" diye fırına alınan kadın, cep telefonu çaldı
Hatay'da "üşümesin" diye fırına alınan kadın, cep telefonu çaldı
İngiltere'de terör örgütü PKK'ya operasyon: 2'si kadın 6 gözaltı
İngiltere'de terör örgütü PKK'ya operasyon: 2'si kadın 6 gözaltı
Başlayan tartışma feci bitti! Lisede dehşet
Başlayan tartışma feci bitti! Lisede dehşet
Sattığı otomobili yedek anahtarla çaldırdı
Sattığı otomobili yedek anahtarla çaldırdı
Eski MHP'li belediye başkanına 6 Şubat Davası'nda tutuklama kararı
Eski MHP'li belediye başkanına 6 Şubat Davası'nda tutuklama kararı
Rusya açıkladı Ukrayna savaşında yeni gelişme
Rusya açıkladı Ukrayna savaşında yeni gelişme
Saadet Partisi'nden asgari ücret teklifi
Saadet Partisi'nden asgari ücret teklifi
Tapu müdürlüklerinde ’eski kimlik' kabul edilmeyecek
Tapu müdürlüklerinde ’eski kimlik' kabul edilmeyecek
Erdoğan'ın sözlerinin ardından RTÜK harekete geçti! O diziler için yayından kalkıyor mu?
Erdoğan'ın sözlerinin ardından RTÜK harekete geçti! O diziler için yayından kalkıyor mu?
Yasa dışı bahisle yargılanıyordu! Mehmet Ali Erbil ile ilgili yeni gelişme
Yasa dışı bahisle yargılanıyordu! Mehmet Ali Erbil ile ilgili yeni gelişme
CHP lideri Özgür Özel'den seçim açıklaması
CHP lideri Özgür Özel'den seçim açıklaması
Süper Lig'de 14. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
Süper Lig'de 14. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı