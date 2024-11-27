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Eski MHP'li belediye başkanına 6 Şubat Davası'nda tutuklama kararı

Eski MHP'li belediye başkanına 6 Şubat Davası'nda tutuklama kararı

6 Şubat depremlerinde yıkılan Bilge Sitesi A Blok'ta 105 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili davanın altıncı duruşmasında, MHP'li eski Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara hakkında tutuklama kararı verildi.

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Osmaniye’de 6 Şubat 2023’te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan Bilge Sitesi A Blok’ta 105 kişinin hayatını kaybetmesi ve 6 kişinin yaralanmasıyla ilgili açılan davanın altıncı duruşması bugün görüldü.

Duruşmada, dönemin Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara ve belediye personeli Sevinç Ayşe A. hakkında tutuklama kararı verildi. Mahkeme heyeti, binanın inşa sürecinde ve denetim mekanizmalarındaki eksikliklerin, can kayıplarına yol açan ihmalleri doğurduğuna dair iddialar üzerine bu kararı aldı.

Davanın diğer sanıkları arasında yer alan ve daha önce tutuklu bulunan Faruk Pilge ile Mustafa İpek, mahkeme tarafından tahliye edildi. Ancak sanıklardan Haluk K. ve Ayhan G.’nin tutukluluk hâllerinin devam etmesine karar verildi.

Mahkeme heyeti, davanın diğer sanıkları arasında yer alan belediye personelleri Hülya İ. ve Mustafa N.’nin de yargı sürecine devam edeceğini açıkladı.

MHP
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