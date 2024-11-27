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Rusya açıkladı Ukrayna savaşında yeni gelişme

Rusya açıkladı Ukrayna savaşında yeni gelişme

Rusya Savunma Bakanlığı, ordunun, Donetsk bölgesindeki Novaya İlyinka yerleşim birimini ele geçirdiğini duyurdu.

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki eylemleriyle ilgili bilgi verildi.

Rus ordusunun cephede ilerlemeye devam ettiği belirtilen açıklamada, "Merkez Askeri Grubu birlikleri, saldırıları sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Novaya İlyinka yerleşim birimini kurtardı." ifadesi kullanıldı.

Son 24 saatte 144 bölgede Ukrayna'nın askeri havaalanı altyapısına yönelik saldırılar düzenlendiği bildirilen açıklamada, savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 649 uçak, 283 helikopter, 36 bin 773 insansız hava aracı (İHA), 586 hava savunma füze sistemi, 19 bin 515 tank ve zırhlı araç, 1492 çok namlulu roketatar, 18 bin 631 obüs ve havan topu ile 28 bin 762 özel askeri aracın imha edildiği kaydedildi.

Açıklamada, ayrıca Ukrayna ordusunun Zaporijya bölgesindeki Energodar kentine ve Zaporijya Nükleer Enerji Santrali'ne (NGS) İHA ve topçularla saldırdığı aktarılarak, "Tüm İHA'lar Rus hava savunma sistemlerince vuruldu. Saldırı sonucunda yaralı veya hasar yok." bilgisi verildi.


Rusya Savunma Bakanlığı, ordunun, dün Ukrayna'nın Harkiv bölgesindeki Kopanki yerleşim biriminin kontrolünü ele aldığını açıklamıştı.

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