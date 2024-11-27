Bakan Yusuf Tekin'den Ekrem İmamoğlu'na sert tepki: "Okuduğunu anlama konusunda özürlü bir arkadaş"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, gündemdeki kreş tartışmasına ilişkin, "Kreşlerle ilgili gönderdiğimiz yazı çok açık ve net. Belediye Kanunu'nda belediyelerin kreş açma hakkı olduğunu ama kreş ismi altında anaokulu ve anasınıfı açmalarına yetkileri olmadığını söylüyoruz o yazıda. Dolayısıyla yazımız kreşlerle ilgili değil." dedi.

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Tekin CHP ile yaşanan kreş tartışmasına ilişkin İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştirerek, Türkçe okuduğunu "anlama yetisi" olmadığını savundu.

Tekin, "Sayın İmamoğlu’nun Türkçe okuduğunu anlayabilme yetisi olsaydı iyi bir üniversite kazanırdı hiç böyle katakulliye gerek kalmadan doğru dürüst bir üniversite bitirirdi. Demek ki okuduğunu anlama problemi var bu net! Zaten üniversite tercihi ile ilgili süreçte de yaşananlar bunu gösteriyor. Türkçe okuduğunu anlama konusunda özürlü bir arkadaş" ifadelerini kullandı.

Tekin, İmamoğlu'na Türkçe kursu alması tavsiyesinde bulunarak, "Birlikte hareket ettiği terör gruplarının dilinden esinlenmiş olacak ki, hukuk devletinin kurallarına meydan okuyor. Bu anladığım kadarıyla İmamoğlu'nun yönetim tarzı. Takdir kendisinindir. Biz hukuk devletinin prensiplerine göre yaşıyoruz. Hukuk devletinin gerektirdiği şeyleri de yapıyoruz." dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in tartışmaya girme biçimini çok tuhaf bulduğunu dile getiren Tekin, şunları kaydetti:

"Özgür Özel'e gerçekten acıyorum. 'Şuursuz, laiklik tartışmasını başlattı' diyor. 'Şuursuz' kavramını kendisine iade ediyorum. Şuursuzluk nedir? Partisinde olan bitenden, partisinin tarihinden haberdar olamamak demektir. Eğer şuurlu olsaydı, partisinde ne olup bittiğini bilebilseydi laiklik tartışmasını benim başlatmadığımı görürdü. Laiklik tartışmasını kimin başlattığını görmek istiyorsa 14 Kasım Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki Bakanlığımız bütçesinde CHP'li milletvekillerinin ellerinde cep telefonlarıyla taraftarlarına şov mahiyetinde laiklik açıklamaları üzerinden cevap verme hakkım doğduğunu ve bu hakkı cumartesi günü verdiğimi görürdü. Bilmeden yükleniyorsunuz. Eğer bilerek yapıyorsanız bir şey demiyorum."

Tekin, Özel'in parti içerisinde kendisine yönelik eleştirileri değerlendirmesi gerektiğini, CHP'li vekillerin kendisine yaptığı manipülasyonları fark etmesi gerektiğini savundu.

"DEM ve CHP'li belediyelerin anaokulu faaliyeti yürütme yetkisi yok"

Gündemdeki kreş tartışmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Tekin, şunları söyledi:

"Kreşlerle ilgili gönderdiğimiz yazı çok açık ve net. Belediye Kanunu'nda belediyelerin kreş açma hakkı olduğunu ama kreş ismi altında anaokulu ve anasınıfı açmalarına yetkileri olmadığını söylüyoruz o yazıda. Dolayısıyla yazımız kreşlerle ilgili değil. CHP'nin açtığı dava neticesinde Anayasa Mahkemesinin verdiği kararın bizim tarafımızdan uygulandığını ve kendilerine hatırlatıldığını söylüyoruz. Tartışma bundan ibaret."

Bir gazetecinin, "Bazı belediye kreşlerinde eşcinselliği özendirecek eğitimler veriliyor şeklinde basına yansıdı" ifadeleri üzerine Tekin, "Bakanlıktan öyle bir açıklama yapılmadı. Bakanlık bu denetlemeyi yapar, yaptıktan sonra gerekli açıklamayı kamuoyuyla paylaşırız. Şunun altını çizerek söylüyorum. Gerek DEM'li belediyelerin, gerekse CHP'li belediyelerin anaokulu çatısı altında, anaokulu faaliyetleri kapsamında yürütülmesi gereken işleri yürütmeye yetkileri yok. Bu tür faaliyetleri yapıyorlarsa da biz onları denetlemiyoruz, ne tür bir eğitim verildiğini bilmediğimizi söyledik. Denetleyemediğimiz için bilmiyoruz. Bizim açıklamamız bu." yanıtını verdi.

Ne oldu?

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü personelinin sahadaki incelemeleri sonucunda, belediyelere bağlı kreşlerde, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında, okul öncesi eğitim kurumlarının programında yer alan etkinliklerin ve eğitim - öğretim faaliyetlerinin yapıldığı tespit edildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na gönderilen talepte, Anayasa Mahkemesi'nin 24 Ocak 2007 tarihli "Belediyeler okul öncesi eğitim kurumları açabilir" bölümünün Anayasa'ya aykırı olduğu gerekçesiyle iptal ettiğine ilişkin kararı hatırlatıldı.

Bu bildirimden sonra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı çatısı altındaki Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü'nün, 'İzinsiz Eğitim Faaliyetleri Hakkında' konu başlığı ile hazırladığı metinde şu ifadelere yer verildi:

"5580 sayılı Kanuna aykırı faaliyetlerin engellenmesi için belediyelerin izinsiz eğitim öğretim faaliyetleri konusunda uyarılması ve yeni yerlerin açılmasının önüne geçilmesi ile mevcut yerler hakkında mezkûr hükümlere göre hareket edilmesi hususunda; bilgilerini ve gereğini önemle arz ederim."

İmamoğlu: "Senin yazın vız gelir tırıs gider"

CHP 'kreşleri kapatıyorlar' algısı oluşturmaya çalışırken, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dün yaptığı açıklamada, "Bu akıl tutulması, ne yapacağınızı şaşırmak. Allah bunlara akıl versin. Devlet dinine, siyasetine bakmayacak, devlet herkesi sevecek. Senin yazın vız gelir tırıs gider. Hadi gel de kapat. Cesaretin varsa bekliyorum. Bana her şeyi soran, sorgulayan çocuk lazım kardeşim. Sorgulamayan değil. Bugün bin tane çalışanımız varsa yarın 3 bin tane olacak. Siz bu yazınızı alın, çöpe atın." ifadelerini kullandı.