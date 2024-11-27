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MSB duyurdu! Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 8 terörist etkisiz hale getirildi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
MSB duyurdu! Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 8 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesi ile Gara ve Metina bölgelerinde 8 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin milletinden aldığı güçle terörist temizliğine güçlü şekilde devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesi ile Gara ve Metina bölgelerinde tespit edilen 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Terörü kaynağında yok etmeye azimliyiz, kararlıyız." ifadeleri kullanıldı.

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