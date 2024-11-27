Genç şarkıcının şüpheli ölümü! Sosyal medyadan tanıştığı polisin evine gitti olanlar oldu
Epilepsi krizine girerek hayatını kaybettiği öne sürülen Duygu Kiraz'ın şüpheli ölümüyle ilgili başlatılan soruşturmada çarpıcı ayrıntılara ulaşıldı.
Genç şarkıcı Duygu Kiraz'ın geçtiğimiz 20 Kasım günü epilepsi nöbeti geçirerek hayatını kaybettiği iddia edilmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.
Sabah'ta yer alana habere göre, olay 19 Kasım günü İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde meydana geldi. 28 yaşındaki şarkıcı Duygu Kiraz ile B.K., isimli polis memuru sosyal medya uygulaması üzerinden tanıştı. İkili tanışmalarının ardından buluşmaya karar verdi.
Geceyi birlikte geçirmek için B.K.'nın ikametine gelen genç şarkıcı burada aynı evde ikamet eden diğer polis memuru A.Z. ile tanıştı.
Çift geceyi birlikte geçirirken, iddiaya göre sabah olduğunda Duygu Kiraz krize girerek nefes alamadı. B.K., durumu sağlık ekiplerine bildirerek ambulans çağırdı.Genç kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.