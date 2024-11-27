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İki gazeteden Bahçeli'ye tepki! Yanıt Türkgün gazetesinden geldi

İki gazeteden Bahçeli'ye tepki! Yanıt Türkgün gazetesinden geldi

MHP lideri Bahçeli'nin, Öcalan ısrarı Aydınlık ve Milli Gazete'nin tepkisini çekti. Eleştirilere yanıt MHP'ye yakınlığıyla bilinen Türkgün gazetesinden geldi.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ezber bozan “Öcalan, DEM grubunda PKK’nın tasfiye edileceğini ilan etsin” sözlerinden şimdi de DEM Parti ile Öcalan'ın yüz yüze görüşme yapması çağrısında bulundu.

Bahçeli, “İmralı ile DEM grubu arasında yüz yüze temasın gecikmeksizin yapılmasını bekliyoruz" dedi.

Bahçeli'nin yankı uyandıran yeni çağrı sonrası iki gazete, eleştiri oklarını MHP liderine çevirdi.

Aydınlık ve Milli Gazete, 27 Kasım 2024 tarihli gazete manşetlerine Bahçeli'nin çağrısını, "Bu ısrar neden" başlığıyla taşıdılar.

Aydınlık, "PKK'yı muhatap yapmakta ısrarcı" derken, Milli Gazete de "Bu ısrar niye" ifadelerini kullandı.

İki gazetenin tepkisine karşılık yanıt, MHP'nin yayın organı olarak bilinen Türkgün gazetesinden geldi. Gazete, Bahçeli'nin Öcalan'a yönelik yineleyen çağrısını, "MHP sözünün arkasında" sözleriyle manşetten verdi.

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