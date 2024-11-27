O ili açık açık uyardı! Evlerinize girmeyin, birinci derece deprem bölgesi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Bitlis'te sabah saat 05.50'de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Sarsıntının derinliği 8.71 kilometre olarak açıklandı. Bitlis'te olumsuz hava koşulları nedeniyle il merkezi ile Tatvan, Güroymak ve Mutki ilçelerinde eğitime bir gün ara verilmişti. Depremin ardından Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan ise ses getirecek bir uyarı geldi. Ercan, Hizanlılar için, "Bugün evlerini kullanmasalar iyi olur" ifadelerini kullandı.

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Ülkenin dört bir yanından deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Son deprem ise Bitlis'te meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 4.3 olarak açıkladı.

Sarsıntı yerin 8.71 kilometre derinliğinde kaydedilirken saati 05.50 olarak açıklandı. Öte yandan Bitlis Valiliği dün kentte etkisini artıran kar nedeniyle eğitime bir gün ara vermişti.

Kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle il merkezi ile Tatvan, Güroymak ve Mutki ilçelerindeki resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitime bugün ara verildiği bildirilen açıklamada, kamuda çalışan engelli ve hamilelerin de idari izinli sayılacağı kaydedilmişti.

Korkutan uyarı

Bitlis'teki depremin ardından Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan ise korkutan bir uyarı geldi. Hizan'ın birinci dereceden deprem bölgesi olduğunu belirten Ercan, Hizanlılara önlem olarak bugün eve girmemelerini önerdi.

Sosyal medyadan paylaşım yapan Ercan şu ifadeleri kullandı;

Bitlis Hizan İçlikavak’da 05.50 ile 05,56 da 6 dakika arayla M4,3 büyüklüğünde iki tane küçük deprem, 5 km odak derinliğinde oldu. Hizan birinci önemde deprem bölgesidir.

Yeri geren, sarsan güç güneyden kuzeye bastıran Arap kalkanı ile onu oluşturan Bitlis Bindirme Kuşağından gelir. Bitlis içinde bugüne dek görülen en büyük deprem 1582 de M6,4’lük depremdir. M4,3 ardından daha büyük bir deprem gelirse şaşırtıcı olur. Ancak bekleyip göreceğiz. Önlem olarak, Hizanlılar bugün evlerini kullanmasalar iyi olur.