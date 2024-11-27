CZN Burak'ın restoranına giden 3 kişi hesabı paylaştı sosyal medya tartıştı

CZN Burak'ın restoranında gelen hesap sosyal medyada gündem oldu. 3 tavuk şiş 1950 TL, 1 ayranın 170 lira, servis ücretinin 336.5 lira olması dikkat çekti.Abone ol
Çektiği yemek videolarıyla ünlenen ve kendine has tarzıyla hafızalara kazınan CZN Burak'ın restoranlarındaki fiyatlar sosyal medyada gündem oldu.
Bir müşterinin paylaştığı adisyon tartışma yarattı. CZN Burak'ın restoranına giden 3 kişi toplam ücret 3.701,50 TL ödedi.
3 kişilik tavuk şiş 1.950 TL, meze tabağı 825 TL, cam şişe su 80 TL, ayran 170 TL olurken servis ücretinin ise 336 TL olması dikkatlerden kaçmadı.
Sosyal medya kullanıcıları ikiye bölündü. Kimi ödenen hesabı az buldu kimisi de pahalı olduğunu savundu.