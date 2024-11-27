Beşiktaş'ta kötü gidişatın ilk faturası çıkarıldı 2 isim gönderildi

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında liderin 13 puan gerisine düşen Beşiktaş'ta yönetim ilk cezayı kesti. Beşiktaş Kulübü, futbol takımları genel koordinatörü Samet Aybaba ve yönetim kurulu danışmanı Brad Friedel ile yolların ayrıldığını duyurdu.

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Şampiyonluk yarışından büyük ölçüde kopan Beşiktaş'ta büyük hayal kırıklığı yaşanıyor.

Liderin 13 puan gerisinde kalan Beşiktaş, 16. şampiyonluğunu kazandığı 2020-2021 sezonundan sonra zirveden en uzak kaldığı dönemi geçiriyor

Son olarak evinde Göztepe'ye 4-2 yenilen siyah beyazlı takımda yönetim, harekete geçti, faturanın sadece iki isme kesilmesi dikkat çekti.

Beşiktaş Kulübü, futbol takımları genel koordinatörü Samet Aybaba ve yönetim kurulu danışmanı Brad Friedel ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Futbol Takımları Genel Koordinatörümüz Samet Aybaba ve Yönetim Kurulu Danışmanımız Bradley Howard Friedel ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze hizmetleri nedeniyle Samet Aybaba ve Bradley Howard Friedel’a teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz."