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Beylikdüzü'ndeki yangın 90 saattir sürüyor

Beylikdüzü'ndeki yangın 90 saattir sürüyor

Beylikdüzü'nde plastik üretimi yapan bir fabrikada çıkan yangını söndürme çalışmaları 90 saattir devam ediyor. Çevre ilçelerden itfaiye ekiplerinin de destek verdiği müdahalede fabrika kısmen çökerken, yıkılma riski nedeniyle yangına dışarıdan ve robotik araçlarla müdahale ediliyor

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Beylikdüzü'nde, bir fabrikada çıkan yangını söndürme çalışmaları yaklaşık 90 saattir devam ediyor.

Mermerciler Sanayi Sitesi 2. Cadde'de bulunan, plastik ev gereçleri üretilen 6 katlı ve toplam 50 bin metrekarelik fabrikada, 23 Kasım Cumartesi saat 04.00 sıralarında çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Çevre ilçelerden de çok sayıda itfaiye ekibinin destek verdiği söndürme çalışmaları sırasında fabrikanın bazı bölümleri kısmen çöktü.

Yangın nedeniyle polis ekiplerinin fabrika çevresinde aldıkları güvenlik önlemi devam ederken, ambulans ve sağlık ekipleri de alanda hazır bekletiliyor.

Fabrika binasının dış kısmında alevler görülmezken, iç kısımda bazı bölümlerde yangının devam ettiği öğrenildi.

Yıkılma riski nedeniyle fabrikaya girilemediği için robotik araçlarla veya dışarından müdahaleyle yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Yangın nedeniyle fabrika kullanılamaz hale geldi.

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