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Navigasyonun gösterdiği yoldan gittiler, yıkılan köprüden yuvarlandılar!

Navigasyonun gösterdiği yoldan gittiler, yıkılan köprüden yuvarlandılar!

Hindistan’ın Bareilly şehrinde, Google Maps yönlendirmesiyle tamamlanmamış bir köprüye giren araç, 7,5 metre yükseklikten düşerek üç kişinin ölümüne neden oldu. Polis, kurbanların kimliklerini belirlerken, yerel halkın "ölüm tuzağı" dediği köprünün 2022’deki selde yıkıldığı açıklandı.

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Hindistan'da görülmemiş bir olay yaşandı.

Bareilly şehrinde üç kişinin içinde bulunduğu araç, navigasyon yardımıyla gittikleri düğünden eve dönüşe geçti.

Bitmemiş köprüye yönlendirdi

Google Maps, onları tamamlanmamış bir köprüye yönlendirdi.

Araç yüksek hızda olduğu için duramayan yolcular, yaklaşık 7,5 metre yükseklikten Ramganga Nehri yatağındaki bir çukura düşerek olay yerinde hayatlarını kaybetti.

Polis kimliklerini belirledi

Polis soruşturmasına göre, kurbanlar, güvenlik görevlisi olarak çalışan Kaushal Kumai, Vivek Kumar ve Amit Kumar olarak tanımlandı.

Kaza yerindeki köprü, 2022’deki şiddetli sel felaketinde yıkılmıştı ve yerel halk arasında "ölüm tuzağı" olarak biliniyor.

Polis, kurbanların ailelerine bilgi verdi ve kazanın ardından cesetler otopsi için morga taşındı.

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